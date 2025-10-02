Dấu hiệu viêm mào tinh hoàn

Viêm mào tinh hoàn thường gây sưng đau vùng kín, đau khi tiểu, có thể xuất tinh ra máu.

Mào tinh hoàn là hệ thống ống cuộn dính vào phía sau tinh hoàn, nơi chứa và vận chuyển tinh trùng. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân, khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết viêm mào tinh hoàn có thể diễn tiến âm thầm với cảm giác đau âm ỉ kéo dài nếu mức độ nhẹ hoặc bùng phát thành các đợt cấp tính khiến vùng kín của người bệnh sưng to, đau dữ dội. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Sưng đau bìu: Đây là triệu chứng thường gặp nhất, đau có thể lan lên vùng bẹn hoặc bụng dưới. Cơn đau có thể xuất hiện ở một bên hoặc cả hai bên tinh hoàn, mức độ từ âm ỉ đến dữ dội, tăng lên khi vận động mạnh hay quan hệ tình dục. Triệu chứng này dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý khác như xoắn tinh hoàn, thoát vị bẹn nghẹt hoặc sỏi niệu quản kẹt sát thành bàng quang.

Sưng tinh hoàn: Tình trạng này có thể xảy ra ở một hoặc cả hai bên, không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến tâm lý. Nếu viêm kéo dài không được điều trị hoặc điều trị không đúng phương pháp có thể dẫn đến áp xe (viêm mủ) tinh hoàn và mào tinh, nguy cơ teo nhỏ, làm giảm khả năng sinh tinh và tăng nguy cơ vô sinh.

Bác sĩ Tân khám và tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tiểu buốt: Nhiều bệnh nhân bị tiểu đau buốt, nóng rát, có thể kèm tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiết mủ bất thường. Viêm mào tinh hoàn thường liên quan tới vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục hoặc viêm nhiễm ngược dòng từ niệu đạo, bàng quang, tuyến tiền liệt. Nếu chỉ điều trị triệu chứng mà không xử lý nguyên nhân, bệnh dễ tái phát.

Máu trong tinh dịch: Tinh dịch có màu hồng, nâu hoặc đỏ sẫm thường do viêm gây tổn thương các mạch máu nhỏ quanh mào tinh, ống dẫn tinh và túi tinh. Chất lượng tinh trùng bị ảnh hưởng có thể tăng nguy cơ vô sinh nam.

Sốt và ớn lạnh: Đây là biểu hiện cho thấy tình trạng viêm đã lan rộng, cơ thể phản ứng với nhiễm khuẩn. Người bệnh thường khó chịu, ăn uống kém, giảm thể lực. Triệu chứng dễ bị nhầm với cảm cúm thông thường song nếu kết hợp với sưng đau bìu là dấu hiệu quan trọng giúp bác sĩ chẩn đoán.

Theo bác sĩ Tân, phương pháp điều trị là kháng sinh đặc hiệu kết hợp thuốc giảm đau, chống viêm, người bệnh nên nghỉ ngơi, hạn chế vận động. Với trường hợp nặng, có biến chứng áp xe hoặc tràn dịch mào tinh - tinh hoàn, phẫu thuật dẫn lưu hoặc can thiệp ngoại khoa có thể được xem xét. Người bệnh cần tuyệt đối tuân thủ phác đồ, không tự ý dừng thuốc khi triệu chứng giảm. Giữ vệ sinh vùng kín và tránh quan hệ tình dục trong giai đoạn cấp tính giúp hồi phục nhanh hơn.

Thu Giang