Hóa trị kết hợp thuốc đích chữa ung thư phổi giai đoạn muộn

Hà NộiÔng Dũng, 46 tuổi, ung thư phổi giai đoạn 4 di căn xương không thể phẫu thuật, được điều trị bằng hóa trị kết hợp thuốc đích.

Kết quả chụp CT, PET/CT của ông Trương Văn Dũng cho thấy khối u 58x29 mm từ phổi trái xâm lấn màng phổi trung thất lân cận tạo thành khối lớn tại rốn phổi trái (kích thước 33x24 mm).

BS.CKII Nguyễn Thành Trung, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chẩn đoán bệnh ở giai đoạn 4, di căn xương cột sống. Người bệnh không thể phẫu thuật mà cần chuyển sang phác đồ điều trị toàn thân.

Khối u ác tính của ông Dũng đã xâm lấn, lan sang các cơ quan lân cận, tạo thành nhiều hạch và khối lớn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kết quả xét nghiệm sinh học phân tử cho thấy ông Dũng mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ với đột biến gene EGFR DEL19. EGFR (Epidermal Growth Factor Receptors) có chức năng tiếp nhận tín hiệu từ các yếu tố tăng trưởng bên ngoài tế bào, từ đó kích thích tế bào sinh trưởng, phân chia, biệt hóa. Đột biến EGFR khiến tế bào tăng sinh quá mức có thể dẫn đến ung thư.

Người bệnh được điều trị bằng cách kết hợp thuốc đích với hóa trị. "Đây là hướng tiếp cận mới cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR nhạy thuốc, khi hai phương pháp được dùng ngay từ đầu", bác sĩ Trung nói. Trước đây, thuốc đích thường dùng đơn trị, còn hóa trị chỉ bổ sung ở giai đoạn sau.

Bác sĩ Trung tư vấn cho ông Dũng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trung cho biết thêm khoảng hai năm gần đây, nhiều nghiên cứu chứng minh xu hướng điều trị kết hợp ngay từ đầu giúp kiểm soát toàn diện tế bào ung thư, kéo dài thời gian sống cho người bệnh. Đơn cử nghiên cứu của Mỹ, được thực hiện trên 155 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ cho thấy phối hợp thuốc hóa trị chữa ung thư phổi EGFR giúp kéo dài thời gian sống thêm lên 25,5 tháng so với 16,7 tháng khi dùng đơn trị.

Phối hợp thuốc đích và hóa trị giúp tấn công khối u theo hai cơ chế. Thuốc đích kiểm soát các tế bào mang đột biến EGFR, ngăn chặn quá trình tăng sinh, trong khi hóa trị tiêu diệt các dòng tế bào ung thư không phụ thuộc đột biến. Nhờ đó, hiệu quả điều trị toàn diện hơn và làm chậm quá trình kháng thuốc - nguyên nhân chính khiến bệnh tiến triển trở lại.

Ông Dũng uống thuốc đích mỗi ngày, kết hợp cùng hai loại hóa chất được truyền theo đường tĩnh mạch mỗi ba tuần. Sau hai chu kỳ điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tăng 3 kg. Các hạch ở cổ giảm kích thước 2/3 so với trước điều trị, không còn đau ngực và ho, bệnh nhân có thể sinh hoạt, đi làm bình thường.

EGFR, ALK, MET, ROS-1, TP53, KRAS là một số loại đột biến gene thường gặp trong ung thư phổi. Trong đó, đột biến EGFR thường gặp ở người không hút thuốc lá, nữ nhiều hơn nam. Xác định đột biến gene trong ung thư phổi, nhất là ung thư phổi không tế bào nhỏ, nhằm cá thể hóa điều trị, hỗ trợ bác sĩ lựa chọn phương pháp phù hợp nhất.

Globocan năm 2022 ghi nhận Việt Nam có hơn 24.400 ca ung thư phổi mới (đứng thứ 3 trong các loại ung thư) và gần 22.600 ca tử vong vì bệnh này. Ở giai đoạn sớm, ung thư phổi thường diễn biến âm thầm, hầu như không có triệu chứng. Khi xuất hiện các dấu hiệu thì bệnh thường đã ở giai đoạn muộn hơn, điều trị khó khăn, phức tạp, nhiều biến chứng và hiệu quả giảm rõ rệt.

Bác sĩ Trung khuyến cáo mọi người nên khám sức khỏe định kỳ. Những người có nguy cơ cao bao gồm người trên 50 tuổi đang hoặc từng hút thuốc lá, hút thuốc trong nhiều năm, có tiền sử ung thư phổi nên kiểm tra bằng kỹ thuật chụp CT phổi liều thấp. Chụp CT liều thấp là phương pháp tầm soát ung thư phổi hiệu quả, giúp nhận diện bất thường ngay cả khi chưa có dấu hiệu.

Hiếu Nguyễn

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi