Ho kéo dài, tiết chất nhầy có thể liên quan đến suy tim

Ho khan, đờm có thể hơi hồng do máu; thở khò khè hoặc có tiếng rít xảy ra khi thở, kèm theo ho… có thể là dấu hiệu của ho do tim.

Ho là một phản xạ tự nhiên giúp bảo vệ hệ hô hấp bằng cách đẩy các phần tử lạ ra khỏi phổi và đường thở. Những cơn ho thường sẽ dịu đi khi chất kích thích biến mất. Nhưng những cơn ho dai dẳng có thể do các nguyên nhân khác.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), trên thực tế, nguyên nhân cơ bản khiến cơn ho kéo dài tạo ra chất nhầy màu trắng hoặc màu hồng có thể là suy tim. Đây được gọi là triệu chứng ho do tim và nó cũng có thể gây khó thở hoặc thở khò khè. Các chuyên gia giải thích rằng điều này xảy ra bởi vì khi tim hoạt động kém hiệu quả, máu có thể trào ngược vào các tĩnh mạch phổi - các mạch đưa máu từ phổi đến tim - khiến chất lỏng rò rỉ vào phổi.

Khó thở, thở khò khè, sưng tấy hoặc giữ nước, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, lú lẫn và tăng nhịp tim là một số biểu hiện phổ biến khác của bệnh suy tim. Ảnh: iStock.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, khoảng 6,2 triệu người Mỹ hiện sống chung với bệnh suy tim sung huyết, tình trạng tim không thể bơm máu đủ để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Thông thường, ho không ngừng là triệu chứng của bệnh hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Tuy nhiên, theo Cleveland Clinic, ngay cả với những bệnh này, ho sẽ giảm khi tình trạng viêm trong phổi được kiểm soát.

Các chuyên gia nói rằng nếu cơn ho vẫn còn dai dẳng sau điều trị, ngay cả khi bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh hô hấp, thì bác sĩ nên đánh giá người bệnh có bị suy tim không. "Tôi từng gặp những bệnh nhân được chẩn đoán lần đầu có vấn đề về hô hấp. Theo thời gian, khi các triệu chứng không cải thiện với phương pháp điều trị thích hợp, bác sĩ sẽ cân nhắc đến suy tim", Miriam Jacob, bác sĩ chuyên khoa tim giải thích trên Cleveland Clinic.

Các dấu hiệu của bệnh suy tim có thể mơ hồ vì chúng thường liên quan đến một số bệnh khác. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), các dấu hiệu của suy tim khi đứng một mình có thể không phải là nguyên nhân đáng báo động. Tuy nhiên nếu có nhiều hơn một trong các triệu chứng, ngay cả khi chưa được chẩn đoán mắc bất kỳ vấn đề nào về tim, hãy đến gặp bác sĩ tim mạch ngay lập tức.

Báo cáo của AHA cho thấy, khó thở, thở khò khè, sưng tấy hoặc giữ nước, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, lú lẫn và tăng nhịp tim là một số biểu hiện phổ biến khác của bệnh suy tim.

Theo Verywell Health, triệu chứng của ho do tim sẽ khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân cụ thể. Các triệu chứng có thể gồm: ho khan, ho có đờm hoặc chất nhầy có thể hơi hồng do máu; thở khò khè hoặc có tiếng rít xảy ra khi thở, kèm theo ho; khó thở khi tham gia các hoạt động hoặc nằm xuống; khó thở kịch phát về đêm, bị tỉnh giấc giữa đêm do ho và khó thở; cảm giác sủi bọt trong lồng ngực do chất lỏng tích tụ trong phổi; ho khan lâu ngày không giảm.

Cố gắng điều trị cơn ho do tim tại nhà bằng thuốc giảm ho không kê đơn có thể rất nguy hiểm với những người bị suy tim. "Các thành phần trong một số loại thuốc như pseudoephedrine (Sudafed) và triprolidine-pseudoephedrine (Actifed) có thể làm tăng huyết áp và giữ nước. Những tác dụng phụ này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng suy tim", bác sĩ tim mạch Richard N. Fogoros nói với Verywell Health. Thay vào đó, người bệnh cần thăm khám với bác sĩ để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

Châu Vũ (Theo Best Life, Verywell Health)