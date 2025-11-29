Ho do bệnh hô hấp khác suy tim thế nào

Cơn ho do bệnh hô hấp thường kéo dài và có nhiều đờm, còn suy tim thường gây ho khan, ít đờm.

Khi giao mùa, nhiều người bị ho kéo dài và thường nghĩ do cảm lạnh hoặc viêm phế quản. ThS.BS Đường Thị Thảo, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, lưu ý ho không chỉ liên quan đến bệnh lý hô hấp mà đôi khi còn là dấu hiệu của suy tim. Khi trời lạnh, mạch máu co lại làm tăng huyết áp gây gánh nặng lên tim. Do đó, triệu chứng tim mạch có thể xuất hiện hoặc nặng lên như suy tim cấp hoặc đợt cấp suy tim mạn. Suy tim không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời dẫn tới suy hô hấp, suy tuần hoàn hoặc biến chứng nặng khác.

Bác sĩ Thảo hướng dẫn cách phân biệt ho do bệnh hô hấp hay ho liên quan đến suy tim qua một số đặc điểm. Ho do viêm phế quản hoặc bệnh phổi thường tần suất nhiều, kèm đờm trắng, vàng hoặc xanh, sốt, khò khè hoặc thở rít. Khó thở trong trường hợp này thường theo kiểu tắc nghẽn và xuất hiện khi gắng sức, biểu hiện rõ ở người có tiền sử hen hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Trong khi đó, ho liên quan đến suy tim thường là ho khan hoặc ít đờm. Cơn ho tăng khi nằm khiến người bệnh phải kê gối để ngủ hoặc các cơn ho kịch phát về đêm khiến người bệnh thức giấc. Những dấu hiệu khác gợi ý tình trạng suy tim như phù chân, tăng cân nhanh trong vài ngày do giữ nước, mệt nhiều, giảm khả năng gắng sức.

Để chẩn đoán chính xác nguyên nhân, người bệnh cần được bác sĩ khám. Nếu các triệu chứng gợi ý suy tim, bác sĩ chỉ định xét nghiệm máu như BNP hoặc NT-proBNP, điện tâm đồ (ECG) và siêu âm tim (ECHO) để đánh giá chức năng tim, chụp X-quang ngực có thể phát hiện phù phổi hoặc bóng tim to.

Điều trị suy tim tập trung vào giảm gánh nặng cho tim và kiểm soát tình trạng ứ dịch. Bác sĩ có thể điều chỉnh hoặc kê đơn thuốc cải thiện chức năng tim, huyết áp nếu có chỉ định. Người bệnh cũng được khuyến cáo duy trì chế độ ăn ít muối, nghỉ ngơi hợp lý, theo dõi cân nặng hàng ngày.

Một người có bệnh tim vẫn có thể đồng thời mắc các bệnh hô hấp như viêm phế quản hoặc nhiễm virus đường hô hấp. Khi ho kéo dài, đặc biệt kèm theo khó thở, phù chân hoặc mệt nhiều, người bệnh nên đi khám. Người bị đau ngực dữ dội lan sang vai, cổ hoặc tay trái, hay khó thở nặng, tím tái, ho ra máu, choáng, vã mồ hôi lạnh cảnh báo nhồi máu cơ tim, suy tim cấp, cần cấp cứu ngay.

Ly Nguyễn