Ho dai dẳng tưởng viêm phổi hóa bệnh tim

TP HCMÔng Mạnh, 50 tuổi, một tháng nay khó thở kèm ho, tưởng mắc bệnh phổi song bác sĩ chẩn đoán một mạch máu nuôi tim gần tắc, suy tim.

Ông Mạnh hút thuốc lá 35 năm, tiền sử gia đình có người bị ung thư phổi, ban đầu được chẩn đoán viêm phổi song uống thuốc không giảm, đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 kiểm tra. Kết quả siêu âm tim ghi nhận chỉ số phân suất tống máu (EF) 27% trong khi người bình thường khoảng 50-70%, nhánh mũ hẹp 95%.

BS.CKI Lương Sỹ Bắc, chuyên khoa Tim mạch, cho biết EF của bệnh nhân giảm sâu là do hẹp nặng một nhánh mạch vành chính gây thiếu máu cục bộ cơ tim và suy tim EF thấp. Đây là tình trạng tim bị suy yếu, không còn đủ khả năng bơm máu để cung cấp oxy, dưỡng chất cho các mô, cơ quan trong cơ thể. Dấu hiệu thường gặp gồm mệt mỏi, khó thở, phù chân, giảm khả năng gắng sức, một số người kèm ho dai dẳng.

Theo bác sĩ Bắc, hút thuốc lá và triệu chứng ho, khó thở cũng liên quan đến các bệnh lý hô hấp nên dễ gây nhầm lẫn, khiến người bệnh trì hoãn điều trị suy tim. "Ông Mạnh có thể từng bị nhồi máu cơ tim, nay có nguy cơ tái phát, rối loạn nhịp", bác sĩ Bắc chẩn đoán.

Bác sĩ can thiệp đặt một stent ở động mạch mũ kết hợp điều trị nội khoa tối ưu để cải thiện tình trạng suy tim. Bên cạnh tuân thủ điều trị và tái khám theo lịch hẹn, ông bỏ thuốc lá, kiểm soát chế độ ăn (tăng cường rau xanh, hạn chế mỡ, nội tạng, giảm muối, đường), tập thể dục đều đặn phù hợp với thể trạng.

Bác sĩ Bắc siêu âm tim cho ông Mạnh khi tái khám. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Ho dai dẳng và khó thở là dấu hiệu của nhiều bệnh lý tim và phổi như suy tim, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen suyễn, viêm phổi... Tuy nhiên mỗi loại bệnh có biểu hiện khó thở và triệu chứng kèm theo khác nhau.

Triệu chứng đặc trưng của suy tim gồm khó thở tăng lên khi nằm đầu thấp, khó thở kịch phát về đêm (người bệnh tỉnh giấc vì ngạt thở) hoặc khó thở khi gắng sức. Người bệnh có thể mệt mỏi, yếu sức, sưng chân nặng hơn vào cuối ngày do tích nước. Ho do suy tim thường là ho khan, nặng hơn vào ban đêm hoặc khi nằm, một số trường hợp tiết ra đờm loãng, lẫn máu do ứ dịch phổi. Triệu chứng khác bao gồm ăn uống kém, sụt cân, chóng mặt, ngất, nhịp tim nhanh, đánh trống ngực, đau ngực...

Nguyên nhân gây suy tim gồm bệnh mạch vành, bệnh lý van tim, tim bẩm sinh, bệnh cơ tim, rối loạn nhịp, bệnh lý tuyến giáp, đái tháo đường, tăng huyết áp... Một số yếu tố nguy cơ dẫn đến suy tim nặng như thời điểm chẩn đoán trễ, không tuân thủ điều trị, chế độ ăn nhiều muối, nhiễm khuẩn, uống nhiều rượu...

Bác sĩ Bắc khuyến nghị người lớn tuổi, có yếu tố nguy cơ tim mạch như hút thuốc lá, mắc bệnh nền tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, béo phì... nên khám tim mạch định kỳ. Người bệnh ho dai dẳng, khó thở nên khám kết hợp cả chuyên khoa hô hấp và tim mạch để bác sĩ đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe.

Ngọc Châu

*Tên người bệnh đã được thay đổi