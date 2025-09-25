Ho ba tháng mới phát hiện u lồng ngực

TP HCMChị Vi, 34 tuổi, đau đầu, tức ngực, ho dai dẳng trong ba tháng, bác sĩ chẩn đoán u trung thất lớn chèn ép khí quản và các cơ quan lồng ngực.

Ban đầu chị Vi khám chuyên khoa tai mũi họng được chẩn đoán viêm đường hô hấp, uống thuốc giảm ho nhưng không hết hẳn. Kết quả chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy khối u kích thước 4x5x6 cm ở trung thất trên chèn ép khí quản bệnh nhân gây ho. U kẹp giữa tĩnh mạch chủ, động mạch chủ, thực quản và dây thần kinh quặt ngược. Chị Vi còn có khối u tuyến ức 1,5 cm, chưa xâm lấn xung quanh.

Trung thất là khu vực được bao quanh bởi xương ức ở phía trước, cột sống ở phía sau và phổi ở hai bên. Trung thất chứa tim, động mạch chủ, các hạch bạch huyết, tuyến ức, thực quản, khí quản, dây thần kinh. Nhiều người có khối u trung thất không biểu hiện triệu chứng.

BS.CKI Trần Quốc Hoài, khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chị Vi có triệu chứng liên quan đường hô hấp, hệ thần kinh, chứng tỏ u đang chèn ép các cơ quan. Nếu không can thiệp, u dính nhiều mạch máu hơn cản trở dòng máu lưu thông, chèn ép khí quản nhiều hơn gây khó thở, đè dây thần kinh làm cho đau đầu nặng hơn. Khi u xâm lấn tổ chức xung quanh, phẫu thuật lấy u khó khăn.



TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, đánh giá khối u của bệnh nhân không quá lớn nhưng nằm ở khu vực khó tiếp cận. Nếu mổ nội soi thông thường, êkíp thao tác trong không gian hẹp sẽ cản trở quá trình bóc tách u. Bác sĩ chọn phẫu thuật với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi.

Bác sĩ phẫu thuật lấy u với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi. Ảnh: Thanh Luận

Êkíp làm xẹp phổi phải, tạo khoảng trống trong khoang màng phổi để đưa dụng cụ vào. Bác sĩ Dũng điều khiển robot Da Vinci Xi bóc tách trọn vẹn u trung thất lớn và u tuyến ức.

Sau phẫu thuật, chị Vi hết ho, không còn đau đầu hay tức ngực, xuất viện sau 3 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh xác định u ác tính, chị được hóa xạ trị để giảm nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Hoài hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: Hạ Vũ

Để phát hiện sớm khối u lồng ngực, bác sĩ khuyến cáo người trên 65 tuổi, hút thuốc lá, tiếp xúc với các bức xạ ion hóa, tiếp xúc với một số chất hóa học... nên thăm khám định kỳ. Trường hợp xuất hiện các triệu chứng đau tức ngực, khó thở, ho không rõ nguyên nhân... kéo dài hơn hai tuần cần đến bệnh viện kiểm tra.

Thu Hà