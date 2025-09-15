Hẹp niệu quản và sỏi khiến thận ứ nước

Ông Hồng, 54 tuổi, đau âm ỉ vùng thắt lưng trái, bác sĩ chẩn đoán hẹp niệu quản kèm nhiều sỏi khiến thận trái ứ nước.

Ông Hồng được phẫu thuật điều trị sỏi niệu quản hai lần nhưng không tái khám định kỳ, khi bệnh nghiêm trọng mới đến bệnh viện.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy thận trái của ông Hồng suy giảm chức năng bài tiết do ứ nước. Niệu quản trái có viên sỏi kích thước khoảng 5x6 mm, bác sĩ nghi ngờ hẹp niệu quản phía dưới sỏi. Đài dưới thận trái cũng có vài viên sỏi nhỏ. Chức năng thận phải còn bình thường, song rải rác các đài thận có vài viên sỏi nhỏ.

PGS.TS.BS Trần Văn Hinh, Trưởng khoa Tiết niệu - Nam học, chỉ định nội soi niệu quản ngược dòng cho ông Hồng, vừa giải quyết sỏi vừa xử lý đoạn hẹp để khôi phục lưu thông nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Lòng niệu quản của người bệnh bị xơ hẹp khiến quá trình đưa máy tiếp cận sỏi gặp khó khăn. Êkíp phải xẻ vị trí hẹp bằng laser tần số cao, mở rộng lòng niệu quản để đưa ống soi qua.

Bác sĩ phát hiện có một viên sỏi, tán vụn bằng laser, toàn bộ các mảnh vụn được lấy ra ngoài. Bác sĩ đặt ống thông sonde JJ ngược dòng vào lòng niệu quản trái, hai đầu cố định trong bể thận và bàng quang nhằm duy trì lưu thông bể thận - niệu quản trái, hạn chế nguy cơ tái hẹp.

PGS Hinh khám và tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau mổ, ông Hồng hồi phục nhanh, không còn đau tức thắt lưng, không sốt, ăn uống tốt, chỉ số chức năng thận cải thiện. Ông xuất viện sau hai ngày, sức khỏe ổn định, có thể trở lại sinh hoạt bình thường nhưng cần lưu ý sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng để phòng ngừa sỏi, uống thuốc và tái khám định kỳ.

Mai Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi