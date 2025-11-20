Hạt óc chó tốt cho tế bào thần kinh thế nào

Hạt óc chó cung cấp omega-3, polyphenol, vitamin E và các khoáng chất giúp bảo vệ tế bào thần kinh, duy trì hoạt động ổn định của não.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết hạt óc chó chứa acid béo omega-3 dạng ALA - tiền chất tạo nên DHA và EPA, những thành phần quan trọng của màng tế bào thần kinh. Khi cơ thể được cung cấp đủ omega-3, màng nơron linh hoạt hơn, hỗ trợ truyền tín hiệu giữa các tế bào và duy trì hiệu quả ghi nhớ, học tập, xử lý thông tin.

Ngoài omega-3, hạt óc chó giàu polyphenol và vitamin E - hai nhóm chất chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa trong tế bào thần kinh. Stress oxy hóa kéo dài có thể làm tổn thương cấu trúc nơron, ảnh hưởng đến trí nhớ và nguy cơ suy giảm nhận thức theo tuổi. Chế độ ăn giàu thực phẩm chứa polyphenol như óc chó cũng hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tác động của gốc tự do.

Khoáng chất trong óc chó như magie, mangan, đồng cũng góp phần duy trì dẫn truyền thần kinh, ổn định hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Người ăn đủ magie thường có khả năng tập trung tốt hơn, ít bị căng thẳng thần kinh kéo dài.

Người trưởng thành có thể ăn 20-30 g óc chó mỗi ngày (tương đương 4-6 hạt) kết hợp chế độ ăn cân bằng giàu rau xanh, cá béo và các loại hạt để tăng cường sức khỏe não bộ. Người lớn tuổi, học sinh, sinh viên hoặc người lao động trí óc có thể bổ sung óc chó vào bữa phụ để hỗ trợ năng lượng và dưỡng chất cho não.

Hạt óc chó giàu dưỡng chất có lợi cho tế bào thần kinh. Ảnh được tạo bởi AI

Hạt óc chó cũng là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn tốt cho tim mạch - yếu tố liên quan mật thiết đến sức khỏe não bộ. Mạch máu khỏe mạnh giúp tăng lưu lượng máu lên não, cung cấp đầy đủ oxy và dưỡng chất cho tế bào thần kinh.

Bác sĩ Duy Tùng khuyến cáo người thường xuyên hay quên, khó tập trung kéo dài, đau đầu, ngủ kém hoặc hiệu suất làm việc giảm nên đi khám chuyên khoa thần kinh để được đánh giá chức năng não và can thiệp sớm. Tùy trường hợp bác sĩ có thể cho đo điện não, chụp MRI, CT, đo đa ký giấc ngủ... để chẩn đoán bệnh liên quan.

Bên cạnh dinh dưỡng, duy trì giấc ngủ đủ, tập thể dục đều đặn và kiểm soát stress cũng rất quan trọng để duy trì hoạt động của não và phòng ngừa suy giảm trí nhớ sớm. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên từ blueberry (việt quất), ginkgo biloba (bạch quả) hỗ trợ điều hòa máu não, tăng cường dưỡng chất, oxy lên não, nhờ đó não hoạt động tốt hơn, giảm đau đầu và mất ngủ.

Trọng Nghĩa