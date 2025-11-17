Hắt hơi liên tục có phải viêm mũi dị ứng?

Tôi thường hắt hơi nhiều và liên tục mỗi sáng thức dậy, kèm chảy nước mắt, nước mũi, có phải do viêm mũi dị ứng không? (Kim Ngân, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Viêm mũi dị ứng là tình trạng mũi bị kích thích, viêm không do virus, vi khuẩn mà do các tác nhân từ môi trường như phấn hoa, lông động vật, bụi mịn, nấm mốc, mạt bụi nhà... Bệnh phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Viêm mũi dị ứng được chia thành hai loại:

Viêm mũi theo mùa (có chu kỳ) thường khởi phát vào một số thời điểm nhất định trong năm, liên quan đến phấn hoa, thay đổi thời tiết. Triệu chứng xuất hiện vào đầu mùa lạnh hoặc mùa nóng. Người bệnh cảm thấy ngứa mũi, hắt hơi liên tục, ngứa mắt, đỏ mắt, mũi, chảy nước mắt, mũi nhiều với dịch trong, loãng...

Viêm mũi dị ứng quanh năm (không theo chu kỳ) xảy ra liên tục do tiếp xúc với các dị nguyên như bụi nhà, mạt bụi, lông thú cưng, nấm mốc... Bệnh có xu hướng nặng nhất vào buổi sáng, hắt hơi liên tục, sổ mũi, nghẹt mũi, dịch mũi ban đầu trong sau có thể đặc hơn. Các triệu chứng giảm dần trong ngày nhưng dễ tái phát khi gặp lạnh hoặc tiếp xúc bụi. Nhiều người phải thở bằng miệng do nghẹt mũi kéo dài.

Bác sĩ Linh đang nội soi mũi cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn hay hắt hơi nhiều vào buổi sáng, chảy nước mắt, chảy nước mũi trong, đỏ mũi - triệu chứng điển hình của viêm mũi dị ứng. Đặc biệt, hắt hơi xuất hiện ngay khi vừa thức dậy thường liên quan đến việc tiếp xúc với dị nguyên trong phòng ngủ như bụi nhà, lông thú cưng, nấm mốc, mạt bụi hoặc sự thay đổi nhiệt độ khi bước ra khỏi chăn.

Bạn nên đi khám để kiểm tra, chẩn đoán chính xác. Bác sĩ có thể hỏi một số yếu tố như tần suất và thời điểm xuất hiện của triệu chứng (theo mùa hay quanh năm), tiền sử dị ứng của bạn hoặc gia đình. Chỉ định nội soi mũi đánh giá mức độ phù nề niêm mạc và phì đại cuốn mũi. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định test dị ứng để xác định dị nguyên cụ thể, đặc biệt khi bệnh dai dẳng hoặc đáp ứng điều trị kém.

Ngoài viêm mũi dị ứng, một số bệnh lý khác như viêm mũi vận mạch hay kích ứng do không khí lạnh, điều hòa hoặc thay đổi nội tiết cũng có thể gây triệu chứng tương tự, người bệnh cần được khám với bác sĩ Tai Mũi Họng để chẩn đoán phân biệt. Để giảm triệu chứng, bạn nên giữ phòng ngủ thoáng sạch, hạn chế bụi; giặt chăn ga gối 1-2 tuần mỗi lần; tránh để nhiệt độ máy lạnh quá thấp khi ngủ; rửa mũi mỗi sáng và tối bằng nước muối sinh lý.

BS.CKI Châu Trà Linh

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM