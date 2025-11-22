Hạt đậu nảy mầm trong tai bé gái

TP HCMBé Hân, 6 tuổi, đau tai không rõ nguyên nhân, bác sĩ phát hiện cả hai tai có hạt đậu xanh đã bong vỏ và nội soi lấy dị vật.

ThS.BS.CKII Nguyễn Như Duy, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nội soi tai cho bé An, ghi nhận tai trái có dị vật, màng nhĩ sung huyết, ống tai đọng mủ; tai phải có nút ráy tai không quan sát được màng nhĩ. Bé quấy khóc do dị vật bị đẩy sâu vào trong tai gây đau nên được gây mê lấy dị vật. Qua nội soi ghi nhận dị vật ở cả hai tai là hai hạt đậu xanh đã bung vỏ, nảy mầm.

Hai hạt đậu xanh đã bung vỏ được lấy ra khỏi hai tai bé Hân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

"Hạt đậu có thể đã mắc kẹt trong tai bé thời gian dài, môi trường ẩm và ấm trong ống tai tạo điều kiện cho hạt hút nước, trương nở và nảy mầm", bác sĩ Duy nói, thêm rằng khi hạt đậu hút ẩm quá mức, lớp vỏ ngoài tách bung ra, gây cảm giác đau, ù tai và tổn thương ống tai.

Bác sĩ dùng kìm vi phẫu gắp hai hạt đậu và vỏ ra khỏi tai. Bác sĩ kiểm tra hai tai thông thoáng, bé Hân xuất viện trong ngày.

Bác sĩ Như Duy nội soi tái khám cho bé Hân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trẻ em hiếu động và chưa ý thức được nguy hiểm nên hay nhét mảnh đồ chơi, dụng cụ học tập, đất nặn, pin, nam châm... vào tai, mũi, họng. Bác sĩ Duy cho biết dị vật tai ở trẻ không được phát hiện, xử lý sớm có thể khiến trẻ nghe kém, đau ù tai, viêm nhiễm tai ngoài, tai giữa, thủng màng nhĩ. Những dị vật như pin, nam châm... có thể gây phản ứng hóa học trong tai, dẫn đến viêm nhiễm, chảy máu, nhiễm trùng. Trường hợp vật sắc nhọn dễ đâm sâu làm thủng màng nhĩ, giảm thính lực. Ba mẹ nên quan sát những triệu chứng của trẻ như ngứa ngáy vùng tai, nhột trong tai, vò tai, gãi tai, đau nhức tai, nghe tiếng sột soạt trong tai, đưa con đi khám Tai Mũi Họng ngay để bác sĩ xử trí kịp thời.

Để phòng trẻ nhét dị vật vào tai, người lớn nên hạn chế để con chơi một mình, để ý đến trẻ thường xuyên, dạy trẻ biết không nên đưa đồ vật vào vùng tai mũi họng. Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những món đồ nhỏ, dễ nhét vào tai mũi họng như lego, đồ sắc nhọn, đồng xu, cúc áo, pin...

Uyên Trinh

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi