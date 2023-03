Hành trình trở thành bố của chàng trai không có tinh trùng

Nhận chẩn đoán không có tinh trùng, Hưng cùng bạn gái vẫn đồng ý kết hôn và quyết định bước vào cuộc phẫu thuật để có cơ hội làm bố.

Một ngày đầu tháng 9/2022, chàng trai trẻ và bạn gái là Hà (32 tuổi) tìm đến BVĐK Tâm Anh TP HCM khám tiền sản. Kết quả cho thấy Hưng không có tinh trùng, Hà bị suy giảm buồng trứng, chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) giảm còn 1,8. Bác sĩ đề nghị chuyển qua Trung tâm Hỗ trợ sinh sản để được tư vấn.

Ít ngày sau, Hưng giấu vợ tương lai quay lại bệnh viện tìm bác sĩ với tâm sự cậu có thể cho bạn gái lớn tuổi một danh phận nhưng lại không thể cho cô ấy một đứa con và bày tỏ nguyện vọng sinh con. Kết quả siêu âm cho thấy tinh hoàn của Hưng teo nhỏ chỉ còn 1/4 kích thước so với người bình thường.

Theo bác sĩ Vỹ, một vấn đề rất điển hình ở nam giới Việt Nam là chỉ quan tâm điều trị khỏi bệnh quai bị mà quên hoặc không thật sự chú trọng đến biến chứng của bệnh. 10% nam giới đến điều trị hiếm muộn tại BVĐK Tâm Anh không có tinh trùng. Trong đó, nguyên nhân do biến chứng của quai bị chiếm 30%, 30% do bệnh lý mạch máu (giãn tĩnh mạch thừng tinh), 30% không rõ nguyên nhân, 10% do bệnh lý di truyền.

ThS.BS Lê Đăng Khoa (trái) và bác sĩ Ngô Đình Triệu Vỹ (giữa) hội chẩn trước ca mổ. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Sau khi hội chẩn kết quả cùng bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, bác sĩ Vỹ quyết định tư vấn cho bệnh nhân tiến hành mổ micro-TESE tìm kiếm tinh trùng. Các nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ thành công của phương pháp này gần tương đương với những trường hợp thụ tinh ống nghiệm dùng mẫu tinh trùng thu được trong tinh dịch.

Nghe thông báo khả năng mổ vô sinh do teo 2 tinh hoàn, tinh hoàn không sinh tinh tại IVF-TA lên đến 60-70%, ánh mắt Hưng lóe lên hy vọng.

Ca mổ diễn ra vào ngày 7/9/2022. Bác sĩ Triệu Vỹ vẫn còn nhớ phải cùng đồng nghiệp "đào xới" tìm tinh trùng ở từng ngóc ngách của tinh hoàn nhỏ bé như hạt lạc. Cuối cùng, bác sĩ thở phào khi nhân viên phòng lab thông báo "có vài chú ‘nòng nọc’ đang quẫy". Số tinh binh hiếm hoi này được tìm thấy trong ống sinh tinh bé bằng sợi tóc.

Có 5 tinh trùng khỏe mạnh thu được, mang đi trữ đông bằng phương pháp thủy tinh hóa để bảo toàn và tránh cho bệnh nhân phải phẫu thuật lần hai. "Phẫu thuật lần hai không chỉ gây tốn kém, mà bệnh nhân có thể đối diện những rủi ro như tụ máu tinh hoàn, hay xơ hóa", bác sĩ Vỹ lý giải. Phương pháp trữ đông tinh trùng số lượng ít bằng kỹ thuật thủy tinh hóa giúp nam giới mắc bệnh vô sinh nặng như Hưng có thể chủ động được thời gian điều trị hiếm muộn. Hiện IVFTA-HCM là một trong số ít các trung tâm hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam ứng dụng bộ kit mới được bổ sung các môi trường đặc biệt, tối ưu trong kỹ thuật thủy tinh hóa tinh trùng.

ThS.BS Lê Đăng Khoa (trái) và bác sĩ Ngô Đình Triệu Vỹ (phải) phẫu thuật tìm tinh trùng giúp anh Hưng được làm bố. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Tỉnh lại sau ca phẫu thuật, Hưng gọi điện ngay cho bạn gái thông báo chuẩn bị kế hoạch kết hôn vì đã có "của để dành". Tuy nhiên, bác sĩ điều trị còn có một lo lắng nữa là bạn gái Hưng bị suy buồng trứng sớm.

Một tháng sau, hai vợ chồng mới cưới trở lại bệnh viện. Trước tình cảnh cặp đôi phát hiện vô sinh tiền hôn nhân vẫn mạnh dạn kết hôn để cùng đi "tìm con", bác sĩ Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, quyết tâm điều trị cho vợ.

Hà được kích trứng. Bác sĩ thu được 7 noãn, trong khi số lượng cần thiết cho một chu kỳ IVF là 10-15 noãn. Với số trứng và tinh trùng thu được quá ít, bác sĩ hiếm muộn nam, hiếm muộn nữ dồn hy vọng vào phòng lab, nơi thực hiện các kỹ thuật phức tạp, rã đông tinh trùng, tạo phôi và nuôi cấy phôi.

May mắn với Hưng và Hà khi chuyên viên phôi học tạo được 3 phôi ngày 3. Tuy nhiên, lần chuyển phôi đầu tiên không thành công.

Đầu năm 2023, đôi vợ chồng quay lại bệnh viện tiếp tục điều trị. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quyết định chuyển cả 2 phôi còn lại. Tháng 2/2023, đôi vợ chồng đón tin vui sau 6 tháng điều trị hiếm muộn, một bào thai khỏe mạnh 6 tuần. Hưng ôm bác sĩ Vỹ, nghẹn ngào cảm ơn các "ân nhân" đã giúp họ hiện thực giấc mơ làm cha mẹ.

"Kết hợp chiến dịch kiềng 3 chân trong điều trị hiếm muộn gồm bác sĩ vô sinh nam, vô sinh nữ và lab nuôi cấy phôi hiện đại đã mang lại thành công cho vợ chồng Hưng", bác sĩ Vỹ chia sẻ. Ông cũng không quên cảm ơn bệnh nhân, bởi vợ chồng anh đã tin tưởng và kiên trì, giúp các bác sĩ có thêm động lực để cố gắng điều trị những ca khó.

Tuệ Diễm