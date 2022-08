Hành trình 7 năm ‘tìm con’ của người mẹ hiếm muộn

Bị bỏ rơi khi chào đời, Hà luôn khao khát mái ấm nhỏ đầy đủ vợ chồng con cái, nhưng giấc mơ của chị phải trải qua nhiều thử thách mới đạt được.

Chị Phạm Đỗ Thanh Hà bị mẹ bỏ lại ở bệnh viện Hải Dương ngay sau khi chào đời vào năm 1989. Một người phụ nữ độc thân tại Long Biên, Hà Nội, đã nhận nuôi Hà và yêu thương cô như con đẻ. Hà lớn lên rồi lập gia đình với mong ước xây dựng tổ ấm đầy đủ vợ chồng, con cái. Thế nhưng, chị lại phải trải qua thử thách khác.

7 năm trước, vợ chồng chị mất 2 đứa con, một bé bị sẩy thai khi được 7 tuần tuổi, và một bé mất sau một tuần chào đời. Từ đó, vợ chồng chị đi khám ở khắp các bệnh viện để được can thiệp y khoa tìm cách thụ thai. Cuối cùng, sau 7 năm kiên trì với nhiều cung bậc cảm xúc, chị mới được làm mẹ.

Sau 7 năm, Thanh Hà đã thỏa ước mơ được làm mẹ. Ảnh: BV Tâm Anh

Năm 2019, vợ chồng chị Hà tìm tới Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội (IVFTA) vì được giới thiệu bệnh viện có tỷ lệ thụ tinh nhân tạo thành công cao, đặc biệt với các trường hợp khó. Trước đó, vợ chồng chị đã nhiều lần được thực hiện phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) tại các bệnh viện khác trong suốt 5 năm, nhưng đều thất bại.

Từ lần thăm khám đầu tiên, bác sĩ tại IVFTA đã phát hiện chị bị tụ dịch vết mổ sinh cũ, dịch chảy vào trong buồng tử cung, có thể ảnh hưởng đến khả năng làm tổ của phôi. Mặt khác, lớp cơ còn lại tại vị trí vết mổ sinh chỉ mỏng 3,5mm. Đó là điều mà chị Hà không hề biết qua những lần can thiệp y khoa thất bại ở nơi khác.

Chị được chỉ định dùng thuốc kích trứng bằng phác đồ Antagonist (phác đồ kích thích buồng trứng tiêu chuẩn và là lựa chọn đầu tay với đa số phác đồ kích trứng), thu được 10 noãn, tạo được 3 phôi ngày 2 và 4 phôi ngày 5 ngay lần đầu tiên. Tuy nhiên, hơn một năm trôi qua, 8 chu kỳ liên tiếp đều phải hủy do niêm mạc tử cung mỏng của chị mỏng, lại có dịch tại vết mổ và dịch trong buồng tử cung.

"Bao nhiêu hy vọng và thất vọng mình đã nếm. Nhiều lúc mình không kiềm chế được mà khóc trước mặt bác sĩ", chị Hà chia sẻ.

Chị được phẫu thuật tạo hình lại vết mổ lần 2. Ca mổ với sự tham gia của ekip bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Sản khoa BVĐK Tâm Anh, đứng đầu là PGS.TS.BS Lê Hoàng - Giám đốc IVFTA và bác sĩ Sao Hieng. Tuy nhiên, tử cung và các quai ruột dính chặt vào thành bụng của Hà. Bác sĩ không thể gỡ dính tử cung vì nguy cơ tổn thương ruột và bàng quang rất cao, người bệnh sẽ phải sử dụng hậu môn giả nếu tiếp tục gỡ dính. Do đó các bác sĩ quyết định can thiệp đường dưới, đốt các mạch máu tăng sinh tại vị trí mổ đẻ cũ, tạo kênh dẫn lưu dịch.

PGS.TS.BS Lê Hoàng (giữa) hội chẩn cùng các cộng sự tại IVFTA. Ảnh: Linh Nguyễn

Lần thứ 12 chuẩn bị niêm mạc, chị Hà được bác sĩ Lê Hoàng theo dõi chu kỳ tự nhiên kết hợp sử dụng thuốc để đẩy dịch vết mổ cũ ra ngoài. Kết quả niêm mạc tử cung đẹp, chị được chuyển 2 phôi ngày 5. Tin vui đến với chị khi que thử thai báo 2 vạch.

"Sau đó là những lần "thót tim" khi mình bị ra máu bất thường trong thai kỳ, cổ tử cung ngắn dọa sẩy, phải khâu vòng cổ tử cung 2 lần, dự phòng sớm nguy cơ sinh non do có tiền sử sinh non", chị Hà kể lại. Khi thai được 31 tuần, sản phụ bị vỡ ối. Chồng chị lo lắng đến mức không dám ký vào giấy đồng ý phẫu thuật mà phải tự tay Hà ký.

Tuy nhiên, chị bị dính ruột và tử cung vào thành bụng sau lần sinh mổ trước đó, khả năng cao bị vỡ ruột nên các bác sĩ quyết định cho chị sinh thường. Sản phụ có xương chậu hẹp, bị đờ cổ tử cung, nhưng với kinh nghiệm của các bác sĩ BVĐK Tâm Anh, cuộc "vượt cạn" đã trọn vẹn mẹ tròn con vuông.

Đầu năm nay, bé gái sinh non lúc 31 tuần, nặng 1.500 g. Trong vòng 5 phút sau khi chào đời, bé được các bác sĩ khoa Sơ sinh thực hiện hồi sức ngay tại phòng sinh và chuyển tiếp về phòng hồi sức tích cực cho trẻ sơ sinh bằng lồng ấp và máy thở CPAP di động để đảm bảo ổn định thân nhiệt và tránh xẹp phổi. Em bé được hồi sức sinh non để ổn định hô hấp, tuần hoàn, thân nhiệt, đường huyết... Sau hơn một tháng điều trị, hai mẹ con khỏe mạnh và được xuất viện.

Bé gái sinh non khỏe mạnh xuất viện sau một tháng điều trị tại Trung tâm Sơ sinh BVĐK Tâm Anh Hà Nội. Ảnh: BV Tâm Anh

"Nhìn thiên thần nhỏ bên cạnh bây giờ đã được 7 tháng tuổi, khoẻ mạnh, mình luôn biết ơn những người đã biến giấc mơ của đời mình thành sự thật, giúp vợ chồng mình có một tổ ấm đầy đủ ba mẹ - con cái", Thanh Hà chia sẻ.

PGS.TS.BS Lê Hoàng cho hay, hơn 20 năm tiếp xúc với hàng ngàn bệnh nhân hiếm muộn, trong đó có rất nhiều ca khó như vô sinh lâu năm, thất bại chuyển phôi nhiều lần, lớn tuổi, có nhiều bệnh lý nền, từng được chỉ định xin trứng, xin tinh trùng, mang thai hộ... Ông thấu hiểu những mong muốn, khó khăn của bệnh nhân. Vì vậy, bác sĩ đã cùng các đồng nghiệp tại IVFTA dồn tâm sức hiện thực hóa giấc mơ làm mẹ cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Hiện trung tâm áp dụng các kỹ thuật cao tương tự trên thế giới như: bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP), ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nuôi phôi (AI), ứng dụng phác đồ kích thích nhẹ buồng trứng (mild stimulation), xét nghiệm ERA test xác định cửa sổ làm tổ, kỹ thuật trưởng thành trứng non (IVM), kỹ thuật hỗ trợ phôi thoát màng (AH), nuôi cấy phôi bằng hệ thống timelapse, sinh thiết phôi trong chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (PGT)... Ngoài ra, IVFTA còn phối hợp với khoa Nam học của BVĐK Tâm Anh điều trị vô sinh nam, thực hiện các kỹ thuật khác như: chọc hút tinh trùng từ mào tinh, vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng cho bệnh nhân vô tinh, điều trị với trường hợp tinh trùng có phân mảnh DNA, kỹ thuật trữ tinh trùng...

"Chúng tôi nỗ lực để chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân với mục tiêu: không chỉ là giúp các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn thỏa nguyện ước mơ làm cha làm mẹ mà còn giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống", bác sĩ Hoàng nói.

Thanh Ba