Hàng loạt xe Mitsubishi khuyến mãi lệ phí trước bạ tháng 3

Mức ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ áp dụng đồng loạt cho các xe Mitsubishi, riêng Destinator giảm trực tiếp tiền mặt.

Tương tự Toyota, Suzuki, Hyundai, Kia, nhiều dòng xe Mitsubishi cũng được khuyến mãi mạnh trong tháng 3 để kích cầu sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Hình thức phổ biến nhất là ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ. Khuyến mãi này giúp giảm chi phí lăn bánh và khách hàng cũng có thể xem đây là giảm giá.

Dưới đây là mức khuyến mãi cụ thể:

Phiên bản Giá bán lẻ Khuyến mãi Giá sau khuyến mãi Destinator Premium 780 35 745 Ultimate 855 820 Xpander MT 568 57 511 AT 598 60 538 AT Premium 659 33 626 Cross 699 35 664 Xforce GLX 599 30 569 Premium 680 34 646 Ultimate 705 35 670 Attrage MT 380 38 342 CVT Premium 490 49 441 Triton 2WD AT GLX 655 40 615 2WD AT Premium 782 46 736 4WD AT Athlete 924 56 868 4WD AT Athlete 924 56 868

* Đơn vị: triệu đồng. Attrage, các bản Xforce Premium, Triton 4WD AT Athlete sản xuất 2025, còn lại là 2026

Trong số các mẫu xe được khuyến mãi, giảm giá, Mitsubishi Xpander có mức cao nhất, khoảng 35-60 triệu đồng. Đây là mẫu xe chủ lực của hãng Nhật và dẫn đầu doanh số phân khúc MPV cỡ nhỏ liên tiếp 7 năm qua. Đối thủ chính của Xpander là Toyota Avanza, Veloz cũng đang có ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 56-66 triệu đồng.

Mẫu Destinator tại sự kiện ra mắt ở TP HCM hồi cuối 2025. Ảnh: Thành Nhạn

Các dòng xe còn lại của Mitsubishi như Xforce, Destinator, Attrage, Triton có mức ưu đãi khoảng 30-56 triệu đồng. Tùy đại lý, để tăng tính thanh khoản, các xe có thêm các khuyến mãi khác như phiếu nhiên liệu, phụ kiện.

Tháng 1, Mitsubishi có lần thứ hai vượt doanh số ông lớn Toyota. Hãng này bán 5.039 xe, còn Toyota là 4.852 xe. Doanh số Mitsubishi xếp thứ ba thị trường sau VinFast và Hyundai.

Phạm Trung