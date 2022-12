Hắng giọng cảnh báo nhiều bệnh lý

Viêm mũi xoang, trào ngược dạ dày thực quản, khó nuốt, tăng sinh dây thanh âm… là những nguyên nhân phổ biến gây hắng giọng liên tục.

Hắng giọng (tằng hắng) đôi khi là thói quen khi căng thẳng, lo lắng nhưng cũng có thể là triệu chứng của một số bệnh lý.

Viêm mũi xoang, trào ngược dạ dày thực quản

Khi viêm mũi xoang, các xoang, cổ họng và mũi đều tiết ra chất nhầy. Chất nhầy bắt đầu tích tụ nhiều hơn bình thường hoặc chảy xuống phía sau cổ họng được gọi là chảy dịch mũi sau. Nguyên nhân cũng có thể do trào ngược dạ dày thực quản. Chảy dịch mũi sau không những gây ra cảm giác vướng, hắng giọng mà còn là ho, đau họng, khàn tiếng, nuốt nước bọt liên tục.

Theo ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng - Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nhiễm trùng vùng mũi xoang dẫn đến chảy dịch mũi sau gây hắng giọng có thể điều trị bằng kháng sinh. Trường hợp hắng giọng do bệnh trào ngược dạ dày thực quản có thể được điều trị bằng thuốc kháng axit hoặc thuốc ức chế thụ thể H2 và thuốc ức chế bơm proton để giảm triệu chứng. Bên cạnh đó, sử dụng bình rửa mũi, thuốc xịt mũi cũng giúp cải thiện tình trạng chảy dịch mũi sau.

Dị ứng mũi

Dị ứng xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng thái quá với sự hiện diện của các tác nhân dị ứng. Các tác nhân dị ứng thường xuất hiện phổ biến trong môi trường sống như phấn hoa, bụi, vẩy, da, lông động vật hoặc mùi hóa chất. Dị ứng mũi dẫn đến sản xuất, dịch mũi xoang, chất nhầy dư thừa và gây hắng giọng thường xuyên. Tình trạng này còn khiến bạn nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, ngứa hoặc chảy nước mắt, hắt xì, nhảy mũi.

Nếu hắng giọng do dị ứng mũi, bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc kháng histamin, thuốc xịt mũi corticosteroid, nước muối xịt mũi, thuốc ức chế leukotriene. Người bệnh cũng nên hạn chế tiếp xúc với các tác nhân dị ứng...

Hắng giọng thường do cảm giác vướng ở cổ họng, ảnh hưởng đến giọng nói. Ảnh: Freepik

Khó nuốt

Khó nuốt có thể do các vấn đề về thần kinh hoặc bất thường về cấu trúc bên trong cơ thể như khối u vùng hầu họng, thực quản; chứng trào ngược axit dạ dày. Khó nuốt dẫn đến kích ứng cổ họng khiến hắng giọng thường xuyên, khàn tiếng, ho hoặc nghẹn khi ăn. Bác sĩ Hằng cho biết, điều trị khó nuốt phụ thuộc vào nguyên nhân. Người bệnh cần nội soi tai mũi họng và nội soi dạ dày thực quản để loại trừ các khối u vùng này.

Rối loạn tics

Tics là cử động bất thường của các cơ, lặp đi lặp lại không kiểm soát được. Nếu xảy ra ở các cơ vận động thì được gọi là Tics vận động; xảy ra ở các cơ hô hấp thì gọi là Tics âm thanh. Trong đó, hắng giọng là một trong các triệu chứng phổ biến nhất của rối loạn tics âm thanh, bên cạnh các triệu chứng khác như thở dài, ho, lẩm bẩm, tặc lưỡi, la hét... Nguyên nhân của những rối loạn này tuy không rõ ràng, nhưng có xu hướng di truyền và xảy ra thường xuyên hơn ở nam giới so với nữ.

Tăng sinh dây thanh âm

Tăng sinh dây thanh âm thường do khối u bất thường, chẳng hạn như polyp, hạt xơ hoặc u nang phát triển trên dây thanh âm, phù nề dày dây thanh, nguy hiểm hơn là ung thư dây thanh. Tình trạng tăng sinh này có thể do hút thuốc lá, dị ứng, lạm dụng hoặc làm căng dây thanh âm, chẳng hạn như do hát hoặc la hét quá mức, ho thường xuyên hoặc ho dữ dội, nói nhiều. Các triệu chứng gồm hắng giọng, khàn tiếng, khó thở, đau khi nói, vướng đàm.

Các loại thuốc điều trị huyết áp cao như thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE) có thể khiến người bệnh nghẹt mũi và chảy nước mũi, dẫn đến hắng giọng thường xuyên. Một số thực phẩm có thể gây dị ứng và làm trầm trọng thêm các triệu chứng chảy dịch mũi sau gây hắng giọng.

Theo bác sĩ Hằng, sau khi phát hiện các nguyên nhân gây hắng giọng ở trên, tùy vào tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ đưa ra hướng điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật. Sau đó, người bệnh tiếp tục luyện giọng để cải thiện giọng nói.

Nguyên Phương