Hai thói quen ăn uống thường gặp gây hại tim

Bỏ bữa sáng và ăn khuya có thể làm rối loạn trao đổi chất, gây biến động hormone và góp phần thúc đẩy tích tụ mảng bám trong động mạch.

Bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng khá phổ biến ở người bận rộn nhưng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Người thường xuyên bỏ bữa sáng có nguy cơ cao mắc bệnh động mạch vành và tăng huyết áp. Thói quen này kéo dài có thể làm tăng nồng độ cortisol - hormone liên quan đến căng thẳng và huyết áp cao, từ đó góp phần thúc đẩy hình thành mảng bám, đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch.

Thói quen bỏ bữa sáng cũng dễ dẫn đến ăn quá nhiều vào cuối ngày, ăn vặt không lành mạnh, làm tăng lượng calo nạp vào, gây tăng cân, tạo thêm áp lực lên hệ tim mạch. Theo thời gian, sự kết hợp giữa mất cân bằng nội tiết tố, nguồn cung cấp năng lượng không ổn định và căng thẳng chuyển hóa làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Ăn khuya

Thời gian làm việc kéo dài, lịch trình không đều đặn khiến nhiều người thường ăn tối muộn. Ăn khuya gây rối loạn nhịp sinh học, vốn điều chỉnh quá trình trao đổi chất, giải phóng hormone, cân bằng năng lượng. Sự rối loạn này góp phần tăng tích tụ chất béo, tăng đường huyết và mức cholesterol.

Bữa ăn khuya thường chứa nhiều calo, đồ chiên rán hoặc đồ ngọt, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ăn khuya thường xuyên tạo áp lực lên tim, đặc biệt khi kết hợp với thói quen không lành mạnh khác như ít vận động, ngủ không điều độ. Thường xuyên tiêu thụ chất béo chuyển hóa, thực phẩm chiên rán, đồ uống có đường làm tăng cholesterol và huyết áp.

Ngoài thói quen ăn uống, lối sống không khoa học cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ít vận động: Thói quen này làm giảm hiệu quả hoạt động của tim, tăng nguy cơ béo phì.

Căng thẳng: Căng thẳng mạn tính dẫn đến ăn nhiều, ăn vặt không lành mạnh, gây hại tim.

Hút thuốc lá: Cả hai đều gây tổn thương mạch máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Mỗi người có thể giảm nguy cơ đau tim bằng những thói quen đơn giản dưới đây.

Ăn sáng đều đặn: Bổ sung ngũ cốc nguyên hạt, protein, trái cây để cung cấp năng lượng lâu dài.

Tránh ăn khuya: Hãy ăn tối ít nhất hai giờ trước khi ngủ, chọn món ăn nhẹ, ưu tiên rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

Đi bộ, đạp xe, tập yoga thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Thiền định, hít thở sâu, chánh niệm có thể tăng cường chức năng tim, thư giãn tinh thần.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)