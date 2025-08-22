Barie nào ngăn 2 thanh niên 'thông chốt' tông cảnh sát cơ động?

Hai thanh niên 18 tuổi phóng xe máy thông chốt, tông vào cảnh sát cơ động, khiến tôi nhớ lại nụ cười hả hê của đám học sinh quái xế.

Đọc tin hai thanh niên 18 tuổi phóng xe máy thông chốt, tông thẳng vào một cảnh sát cơ động trong lúc làm nhiệm vụ ở buổi hợp luyện diễu binh diễu hành A80 tối qua, tôi thấy lạnh sống lưng. Một chiến sĩ trẻ bị chấn thương sọ não, đang giành giật sự sống trong bệnh viện. Còn hai cậu thanh niên kia làm hỏng cả tương lai của mình.

Hình ảnh hai thanh niên thông chốt, đâm vào cảnh sát bị ghi lại. Ảnh: Cắt từ video

Nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn là, những hình ảnh đó tôi vẫn gặp hằng ngày, ngay trước mắt mình. Cổng trường cấp ba gần nhà tôi chiều nào cũng náo nhiệt. Ngoài những học sinh đi bộ hay đi xe đạp, tôi không khó để bắt gặp vài nhóm học sinh, đồng phục còn trên người, nhưng đầu trần, phóng xe máy ầm ầm. Có em chở ba, chở bốn, có em vít ga thật to, tiếng pô xe nổ chát chúa như để cả phố phải nhìn. Có nhóm còn dàn hàng ngang, vừa chạy vừa cười nói, lạng lách, đánh võng giữa dòng xe cộ đông đúc, coi đường phố như đường đua riêng.

Chiều hôm đó, tôi đứng trước cổng trường chờ con. Bất chợt, một nhóm học sinh đầu trần phóng xe máy lao vút qua, chỉ cách một bác U80 đang đi bộ vài gang tay. Ông lão giật mình, suýt ngã. Còn mấy cậu thì phá lên cười hả hê như vừa thắng một ván game. Tôi nhìn mà tim vẫn đập thình thịch, nghĩ thầm: "Chỉ cần lệch thêm nửa mét nữa thôi, có khi đã thành một vụ tai nạn nghiêm trọng rồi".

Mỗi lần chứng kiến những hình ảnh như vậy, tôi vừa bực vừa sợ. Bực vì sự coi thường luật pháp của đám trẻ, sợ vì hậu quả có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chỉ cần một tay lái loạng choạng, một chiếc xe lao ra không kịp phanh, thì tai nạn là điều chắc chắn. Và tai nạn thì không phân biệt ai đúng ai sai, có khi người chịu hậu quả nặng nề lại là một người đi đường vô tội.

Điều đau lòng là các em học sinh đó không ý thức được cái giá quá lớn ấy. Trong ánh mắt của những cô, cậu bé áo trắng, đó chỉ là trò vui, là cách để chứng tỏ bản thân trước bạn bè. Nhưng thực tế, một cú rồ ga có thể khiến các em trở thành bị cáo; một pha đánh võng có thể khiến gia đình nạn nhân lâm vào bi kịch suốt đời.

Tôi từng nghe câu chuyện một cậu học sinh 17 tuổi, chỉ vì đua xe với bạn, đã tông trúng một người đàn ông trên đường đi làm về. Người đàn ông ấy trở thành người thực vật, vợ trẻ và hai đứa con nhỏ gánh nỗi khổ không ai bù đắp nổi. Còn cậu bé kia, mới hôm trước còn mặc đồng phục đến lớp, hôm sau đã chuẩn bị đứng trước vành móng ngựa.

Làm cha mẹ, tôi hiểu cảm giác "muốn con tiện đi học", rồi nghĩ "chắc không sao đâu" mà trao chìa khóa xe cho con. Nhưng thật ra, hành động đó chính là tiếp tay. Một phút dễ dãi của người lớn có thể khiến con trẻ phải trả giá bằng cả cuộc đời.

Tôi nghĩ rằng, để thay đổi, chúng ta cần nhiều hơn là vài biện pháp răn đe:

Về phía gia đình, phụ huynh phải kiên quyết không giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi, đủ bằng lái. Có bất tiện cũng phải chịu, vì sự an toàn quan trọng hơn cả. Đồng thời, người lớn phải có trách nhiệm quản lý, giáo dục con cái thường xuyên khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Về phía nhà trường, đừng chỉ dừng lại ở khẩu hiệu. Hãy đưa giáo dục an toàn giao thông thành những trải nghiệm thật: cho học sinh xem hình ảnh, gặp gỡ nạn nhân, thậm chí tham gia phiên tòa giả định để các em cảm nhận hậu quả tận mắt.

Về mặt pháp luật, cần xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm để tránh nhờn luật. Những hành vi như chống chốt, tông thẳng vào cảnh sát không thể coi là vi phạm giao thông đơn thuần. Đó là hành vi hình sự, cần nghiêm trị để răn đe.

Về mặt xã hội, các thanh niên tuổi mới lớn luôn có nhu cầu thể hiện bản thân. Nếu chúng ta không có sân chơi an toàn, lành mạnh, các em sẽ đem hết thói hư, tật xấu ra đường phố. Đó là lý do chúng ta nên nghĩ đến mô hình đường đua hợp pháp hoặc sân chơi vận động, để năng lượng của tuổi trẻ được xả đúng nơi, đúng chỗ.

Tôi lo nhất, không phải là hôm nay có mấy đứa trẻ chạy xe ngông nghênh ngoài đường, mà một ngày nào đó, trong số ấy có thể là chính con mình. Chỉ vì một cú vít ga bốc đồng, tương lai của con, của cả gia đình, sẽ rẽ sang con đường tăm tối. Vậy nên, hơn bao giờ hết, tôi mong chúng ta – những người làm cha mẹ, những người thầy, những người thực thi pháp luật – sẽ cùng nhau hành động, để đường phố thôi ám ảnh bởi những cú rồ ga của tuổi trẻ thiếu suy nghĩ.

Bằng Lăng