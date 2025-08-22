Hai thanh niên tông xe máy vào cảnh sát cơ động

Hà NộiChạy xe máy vào đường cấm phục vụ đại lễ A80, hai thanh niên không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tông vào cảnh sát cơ động khiến nạn nhân trọng thương.

Khoảng 21h ngày 21/8, hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng xe tốc độ cao, lạng lách trên đường Nghi Tàm, phường Tây Hồ. Thời điểm này, tuyến đường đang cấm xe qua lại để phục vụ buổi hợp luyện lần thứ nhất chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Nhiều chiến sĩ cảnh sát đã yêu cầu hai thanh niên dừng xe máy. Tuy nhiên, họ vẫn lao đi tốc độ cao, khi tới nút giao giáp ranh phường Hồng Hà và Tây Hồ thì tông vào một cảnh sát cơ động.

Chiến sĩ cơ động ngã xuống đường, bất động. Hai thanh niên cũng ngã ra đường, bị khống chế ngay sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn tối 21/8. Ảnh: Lê Thạch

Hiện chiến sĩ cơ động được đưa vào Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Sau chụp chiếu, chiến sĩ bị vỡ cổ tay, vỡ xương trán, chấn thương sọ não, hiện phải theo dõi tích cực, Công an Hà Nội cho biết.

Hai thanh niên đi xe máy đã bị tạm giữ.

Việt An