Hai tài năng trẻ vô địch giải bán marathon ngành công an

Nghệ AnLê Văn Hương và Hoàng Thị Ngọc Anh lần lượt về nhất cự ly 21 km nam, nữ tại giải Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc, sáng 4/5.

Giải chạy do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An và Báo VnExpress phối hợp tổ chức, diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), với ba cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Sự kiện quy tụ 2.000 vận động viên, bao gồm nhóm elite phong trào, tuyển trẻ và lực lượng công an các tỉnh.

Trạm cổ vũ của các đoàn viên ở thành phố Vinh. Ảnh: VnExpress Marathon

Từ 3h30, đường phố trung tâm Vinh bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều vận động viên có mặt sớm để gửi đồ, khởi động. Thời tiết ghi nhận lúc xuất phát khoảng 25 độ C, độ ẩm lên tới 96%, không có gió – điều kiện khiến cơ thể khó thoát nhiệt, ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ thi đấu.

Tại vạch xuất phát, lực lượng chức năng hoàn tất các công tác an ninh, hậu cần. Đèn đường được duy trì toàn tuyến. Lực lượng tình nguyện viên và y tế trực chốt từ sớm để hỗ trợ vận động viên trong suốt thời gian thi đấu.

Ở nội dung 21km, VĐV chủ nhà Nghệ An - Lê Văn Hương (sinh năm 2002) là người tận dụng tốt nhất những lợi thế đó. Hương duy trì tốc độ trung bình 3 phút 32 giây ngay từ khi xuất phát. Bám đuổi ngay sau anh là Thượng úy Lò Văn Hồng - cán bộ Cục An ninh điều tra, đồng thời là VĐV có thành tích nổi bật trong làng chạy phong trào. Trong nửa đầu cuộc đua, Hương và Hồng bám đuổi nhau như hình với bóng.

Khoảnh khắc Lê Văn Hương vô địch giải chạy ngành công an. Ảnh: VM

Đến km thứ 13, Lò Văn Hồng có dấu hiệu xuống sức và tụt lại phía sau. "Tôi vẫn duy trì tốc độ, chỉ chậm hơn đoạn đầu 1-2 giây nhưng thấy anh Hồng không bám được nên đoán anh xuống sức. Tận dụng lợi thế đó, tôi cắt đuôi và về đích", Lê Văn Hương kể lại. Anh hoàn thành cuộc đua sau 1 tiếng 14 phút 08 giây, nhanh hơn Lò Văn Hồng hơn 2 phút.

"Tôi luôn khao khát được thi đấu và vô địch một giải trên quê hương và đã làm được. Với điều kiện thời tiết đầu hè, tôi hoàn toàn hài lòng với kết quả hôm nay", Hương nói.

Trước đó, đầu tháng Tư, Lê Văn Hương đã vô địch 21km VnExpress Marathon Huế 2025. Sau đó, anh về nhất 42km giải Đền Hùng Marathon hôm 20/4 với thông số 2 tiếng 36 phút 59 giây.

Hoàng Ngọc Anh vô địch 21km. Ảnh: VM

Ở cuộc đua 21km nữ, tài năng trẻ của tuyển điền kinh Việt Nam - Hoàng Thị Ngọc Anh (sinh năm 2006) tạo ra cuộc đua song mã với elite phong trào Doãn Thị Oanh. Ngọc Anh nhập cuộc với tốc độ cao, ý đồ hướng đến chức vô địch nhưng bị theo sát. "Tôi khá bất ngờ khi top đầu có sự xuất hiện của chị Doãn Oanh. Nhưng điều kiện thời tiết khá thử thách nên tôi quyết định không mạo hiểm mà chạy ổn định để về đích an toàn", Ngọc Anh kể.

Tới gần vạch đích, hai VĐV bất ngờ chạy song song và nắm nay nhau. Khi cách đích vài met, Doãn Oanh chủ động giảm tốc, để đàn em phá băng. "Vì giải chạy mang tên Hành trình theo chân Bác' nên chúng tôi muốn thể hiện một tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết", Ngọc Anh lý giải về hành động nắm tay đối thủ.

Kết quả chung cuộc, Hoàng Thị Ngọc Anh vô địch với thành tích 1 tiếng 23 phút 51 giây, nhanh hơn Doãn Oanh 2 giây. Top 3 nữ thuộc về VĐV Nguyễn Khánh Ly.

Ở cự ly 10km, Lê Văn Thao (1995, tuyển Thanh Hoá) cho thấy sự vượt trội của một VĐV từng thi đấu ở SEA Games. Thao duy trì khoảng cách an toàn với nhóm VĐV phía sau kể từ khi xuất phát. Anh trở thành nhà vô địch sau 34 phút 24 giây. Ở nội dung nữ, Nguyễn Thị Thanh Trà về nhất sau 47 phút 47 giây.

Sắc cờ Tổ quốc trên đường chạy. Ảnh: VM

Cự ly 5km xuất phát cuối cùng, lúc 5h30. Chỉ sau hơn 15 phút thi đấu, VĐV top 1 cũng lộ diện. Bùi Thanh Dưỡng (Hoà Bình) hoàn thành cuộc đua với thông số 16 phút 29 giây. Bốn phút sau, top 1 nữ cự ly này cũng về đích. Runner Đặng Thị Việt (Nghệ An Runners) về đích với thành tích 20 phút 37 giây.

Giải chạy Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc là hoạt động trọng điểm của Lễ hội Làng Sen năm nay, kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới 80 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân. Đường chạy được thiết kế qua các tuyến phố chính như đại lộ V.I. Lênin, đại lộ Vinh – Cửa Lò, với mặt bằng rộng, phẳng và thoáng – tạo điều kiện cho các nhóm tranh huy chương thi đấu hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Đức – Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an – khẳng định giải đấu không chỉ thúc đẩy rèn luyện thể chất mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm và gắn kết cộng đồng. "Chạy để khỏe và xây dựng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Đó là thông điệp chúng tôi mong muốn chia sẻ qua giải đấu lần này", ông nói.

Lan Anh