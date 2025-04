Giải chạy Nghệ An sở hữu cung đường đẹp bậc nhất Việt Nam

Đường đua được đảm bảo an ninh, an toàn với hàng trăm chiến sĩ công an, lực lượng y tế. Ban tổ chức bố trí 10 trạm nước hỗ trợ VĐV.

Runner Nguyễn Đắc Hùng, thành viên của Nghệ An Runners từng được đề cử Nam VĐV phong trào xuất sắc ở giải thưởng Runners of the Year 2024, đánh giá đường chạy của giải rộng, phẳng lì, xứng đáng để trải nghiệm.