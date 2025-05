2000 VĐV tranh tài ở giải chạy ngành công an tại TP Vinh

Nghệ AnGiải Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc khởi tranh sáng 4/5, với màn xuất phát của 1.000 VĐV tham dự cự ly 21km.

Từ 3h30, khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) trở nên sôi động. Hàng nghìn VĐV đổ về trung tâm thành phố để gửi đồ, khởi động, trao đổi nhanh chiến thuật thi đấu. Nhiều người tranh thủ chạy nhẹ để làm nóng cơ thể. Hai bên đường, người dân địa phương có mặt từ sớm, đứng dọc vỉa hè theo dõi và cổ vũ.

Tại khu vực xuất phát, ban tổ chức hoàn tất công tác kiểm tra an ninh và an toàn đường chạy. Hệ thống đèn chiếu sáng được duy trì toàn tuyến, bảo đảm tầm nhìn cho vận động viên trong thời điểm xuất phát. Lực lượng tình nguyện viên, hậu cần và y tế túc trực tại các chốt từ sớm.

Các VĐV 21km xuất phát lúc 4h tại quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh. Ảnh: Giang Huy

Phát biểu trước giờ xuất phát, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng - Bộ Công an, cho biết, giải chạy được tổ chức tại Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Bác và hướng tới 80 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân. "Giải mang thông điệp chạy để khỏe và xây dựng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình", Thiếu tướng Lê Xuân Đức chia sẻ.

Đúng 4h, hơn 1.000 vận động viên cự ly 21 km xuất phát theo hiệu lệnh. Đường đua dẫn qua các trục giao thông chính như đại lộ Lê Nin, đại lộ Vinh - Cửa Lò. Thời tiết lúc này khoảng 25 độ C, độ ẩm 96%, không có gió. Nhiều vận động viên đánh giá điều kiện thi đấu khá thách thức, do độ ẩm cao và nhiệt độ khiến cơ thể khó tỏa nhiệt, dễ mất sức và tăng nguy cơ chuột rút.

Dẫn đầu đoàn đua là các VĐV ưu tú như Lê Văn Hương, Lò Văn Hồng, Đào Duy Thạch, Hoàng Thị Ngọc Anh và Doãn Thị Oanh - những gương mặt từng đạt thành tích cao tại các giải VnExpress Marathon.

Sau khi cự ly 21 km xuất phát một giờ, đến lượt các VĐV 10 km tranh tài lúc 5h. Cự ly 5 km khởi tranh lúc 5h30.

Để bảo đảm an toàn, UBND TP Vinh phối hợp với Sở Xây dựng Nghệ An và các cơ quan chức năng tiến hành cấm và phân luồng nhiều tuyến đường trọng điểm từ 3h30 đến 8h30 cùng ngày.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức phát biểu khai màn giải chạy. Ảnh: VnExpress Marathon

Lực lượng công an tỉnh, các phòng ban chuyên môn và chính quyền các phường, xã liên quan triển khai phân luồng từ xa, bố trí chốt chặn và hướng dẫn phương tiện, đồng thời bảo đảm sinh hoạt của người dân. UBND thành phố cũng yêu cầu tạm dừng thi công trên các tuyến đường thuộc cung đường chạy từ trước ngày 3/5. Ngoài ra, công tác vệ sinh môi trường, kiểm tra hệ thống chiếu sáng và tuyên truyền đến người dân được tăng cường.

Giải Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, Báo VnExpress và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức. Giải có ba cự ly: 5 km, 10 km và 21 km, với điểm xuất phát và về đích tại Quảng trường Hồ Chí Minh, trung tâm TP Vinh.

Sự kiện là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc Lễ hội Làng Sen năm nay và hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Lan Anh