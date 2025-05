Không khí nhận bib tại giải chạy đầu tiên của ngành công an

"Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc" phát Bib từ sáng 3/5. Khu expo đặt tại quảng trường Hồ Chí Minh. Đây là giải chạy đầu tiên do ngành công an tổ chức, hút hơn 2.000 runner cả nước.