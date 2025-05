Runner ngành công an hòa nhịp giải chạy dịp lễ 30/4 tại TP Vinh

Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc được tổ chức nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) và hướng tới 80 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025). Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 và là điểm nhấn thể thao mang dấu ấn lực lượng công an tổ chức tại quê hương Bác.

Giải gồm 3 cự ly, 5, 10 và 21km, thi đấu từ 4h, ngày 4/5, thu hút hơn 2.000 runner tham gia. Sự kiện do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, báo VnExpress và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức.