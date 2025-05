Chiến thuật chạy bộ dưới nắng đầu hè tại TP Vinh

Nghệ AnNắng nóng 32 độ C sẽ là thách thức chính với 2000 runner tham gia giải Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc sáng 4/5.

Giải do Bộ Công an, Báo VnExpress và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cự ly dài nhất 21 km khởi đầu từ Quảng trường Hồ Chí Minh, đi qua đại lộ Lê Nin và đại lộ Vinh - Cửa Lò, đều là những tuyến đường rộng, thoáng, vừa được nâng cấp với thảm nhựa chất lượng cao.

Quảng trường Hồ Chí Minh là điểm xuất phát và về đích của giải. Ảnh: Đức Hùng

"Địa hình rất lý tưởng, bằng phẳng, mát vào sáng sớm, phù hợp để giữ pace đều. Nhưng điểm rẽ vào đích hơi ngắn, nên không gian cho bứt tốc cuối cùng sẽ bị hạn chế", anh Lê Thanh Bình - pacer cự ly 21 km, Chủ nhiệm CLB Nghệ An Runner - nhận định sau buổi chạy thử.

Tuy nhiên, thách thức thực sự đến từ nắng nóng đầu hè. Dự báo ngày thi đấu, nhiệt độ dao động 25-32 độ C, độ ẩm thấp. Các VĐV nhóm elite có thể hoàn thành chặng đua trước 5h30, khi trời chưa gắt. Nhưng với runner phong trào, phần lớn sẽ phải vận động khi nắng đã lên cao.

Theo nghiên cứu trên Journal of Athletic Training, hiệu suất chạy bộ có thể giảm 5-10% khi thi đấu trên 25 độ C, do cơ thể mất nước và quá nhiệt. Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo runner cần bù nước từ sớm thay vì đợi cảm giác khát, đồng thời bổ sung chất điện giải để giữ cân bằng dịch. Các phương pháp làm mát ngoại vi như khăn lạnh, nước đá hay mút ngậm lạnh cũng được xem là hiệu quả.

Runner Nghệ An chạy mừng ngày 30/4, chuẩn bị cho giải ngày 4/5. Ảnh: Hoàng Cường NAR

Để hỗ trợ VĐV thích nghi với thời tiết, ban tổ chức bố trí 11 trạm nước và y tế dọc đường đua - trung bình chưa đầy 2 km có một điểm tiếp ứng. "Đội ngũ gồm 12 bác sĩ tại các trạm cố định, 3 bác sĩ lưu động, 24 điều dưỡng và 4 xe cấp cứu. Tất cả đều được trang bị vali cấp cứu ngoại viện, bình oxy, máy AED di động và thuốc cơ bản. Cách sắp xếp này đảm bảo tiếp cận người gặp sự cố trong 2-3 phút", bác sĩ Bùi Phú Trưởng - tổ trưởng phụ trách y tế - cho biết.

Trong điều kiện nắng nóng, các runner địa phương khuyến khích tận dụng trạm nước không chỉ để uống mà còn làm mát cơ thể. "Tôi thường dội nước vào gáy, dùng khăn lạnh hoặc chườm đá vùng cổ để hạ nhiệt và tránh chuột rút", anh Bình chia sẻ.

Một điểm cần lưu ý là chiến thuật phân phối sức. Nhiều runner có thói quen chạy negative split - chạy chậm nửa đầu và tăng tốc cuối. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Jonathan Savla (Đại học Arizona), trong môi trường nắng nóng, sau khoảng 60-70 phút vận động, khả năng bứt tốc sẽ giảm rõ rệt. Việc duy trì tốc độ đều ngay từ đầu, căn cứ vào cảm nhận cơ thể, là phương án an toàn và hiệu quả hơn.

Dịp này, CLB Nghệ An Runner cũng đăng ký một trạm hỗ trợ độc lập, chuẩn hóa theo quy định của ban tổ chức. "Đây là cách chúng tôi thể hiện lòng hiếu khách với runner cả nước", anh Bình nói. Hơn 40 thành viên của CLB sẽ vừa cổ vũ, vừa hỗ trợ nước, điện giải, khăn lạnh suốt thời gian thi đấu.

Ngày 3/5, VĐV sẽ nhận racekit tại Quảng trường Hồ Chí Minh, nơi cũng diễn ra các hoạt động bên lề như tham quan gian hàng, thưởng thức đặc sản địa phương. Các cự ly xuất phát từ 4h và kết thúc lúc 8h30 sáng 4/5. Lễ trao giải tổ chức từ 9h đến 12h cùng ngày.

Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc được tổ chức nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) và hướng tới 80 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025). Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 và là điểm nhấn thể thao mang dấu ấn lực lượng công an tổ chức tại quê hương Bác.

Sự kiện do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, báo VnExpress và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức.

Hoài Phương