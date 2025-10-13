Hai lần thai lưu do tử cung dị dạng

TP HCMChị Thảo, 32 tuổi, chuyển phôi thụ tinh trong ống nghiệm hai lần thất bại do dị dạng ở tử cung, nay điều trị thành công có con.

Tử cung của chị Thảo có vách ngăn, bác sĩ chỉ định phẫu thuật và tránh thai khoảng 6 tháng mới có thể điều trị hỗ trợ sinh sản. Mong sớm có con, vợ chồng chị đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM).

ThS.BS Nguyễn Thị Thủy ghi nhận tử cung của chị Thảo có vách ngăn không hoàn toàn, đáy nội mạc lõm 11 mm. Bác sĩ Thủy hội chẩn với ThS.BS La Hồng Châu, Trưởng đơn vị Hình ảnh học Sản Phụ khoa, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Điện quang Can thiệp, xác định đây là dạng bất thường tử cung hình cung, tức đáy cơ quan này bị lõm thay vì phẳng hoặc lồi so với bình thường.

Tại vị trí lõm, chất lượng niêm mạc tử cung không đủ điều kiện để phôi làm tổ và phát triển, dẫn đến chuyển phôi thất bại hoặc thai lưu. Bác sĩ Thủy quyết định phương án lựa chọn vị trí đặt phôi tối ưu mà không can thiệp phẫu thuật, tránh gây tổn thương nặng hơn và nguy cơ dính buồng tử cung cho người bệnh. Chị Thảo được chọc hút trứng trưởng thành, thụ tinh cùng tinh trùng của người chồng, nuôi cấy được 7 phôi ngày 5.

Bác sĩ Thủy (bên phải) cùng êkíp thực hiện kỹ thuật chọc hút noãn cho người bệnh. Ảnh: Thanh Luận

Người bệnh mắc thêm tình trạng lạc nội mạc tử cung nặng ở trong cơ tử cung và hai bên buồng trứng. Bác sĩ ức chế lạc nội mạc bằng thuốc, chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện cho chị Thảo, sau đó chuyển một phôi ngày 5 loại tốt vào vị trí thấp hơn với phần đáy tử cung. Chị đậu thai, hiện thai 20 tuần, phát triển khỏe mạnh. Số phôi còn lại được trữ đông giúp vợ chồng thêm cơ hội có con trong tương lai.

Theo bác sĩ Thủy, có nhiều dạng bất thường tử cung như có vách ngăn, tử cung đôi, một sừng hoặc hai sừng, hình cung... Một số trường hợp dễ gây nhầm lẫn trong chẩn đoán, cần phối hợp đa chuyên khoa và áp dụng nhiều phương pháp chẩn đoán hình ảnh.

Bác sĩ khuyến cáo vợ chồng sau kết hôn một năm chưa có thai nên khám và điều trị sớm. Trường hợp nhiều lần chuyển phôi thụ tinh trong ống nghiệm thất bại, thai sinh hóa hoặc thai lưu nên kiểm tra toàn diện tử cung giúp phát hiện sớm các bất thường.

Tại IVF Tâm Anh TP HCM, thống kê năm 2021-2024, kết quả có thai cộng dồn trên tất cả các nhóm bệnh nhân trung bình đạt 80,1%. Trong đó, nhóm bệnh nhân IVF thất bại nhiều lần, tỷ lệ này đạt 71,9%.

Hoài Thương

* Tên người bệnh đã được thay đổi