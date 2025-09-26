Hai cậu cháu phải cắt thận để triệt căn ung thư

TP HCMAnh Tuấn, 39 tuổi và người cậu 61 tuổi đều có khối u lớn, được bác sĩ cắt bỏ một thận để triệt căn ung thư.

Anh Tuấn đau hông lưng, tiểu ra máu, chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy một khối u khoảng 12 cm ở thận trái, nghi ung thư. BS.CKI Phan Huỳnh Tiến Đạt, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, nhận định khối u lớn choán hết thận trái nên chỉ định mổ mở cắt thận.

Hai tuần trước đó, ông Hiền, 61 tuổi, cậu ruột của anh Tuấn, cũng được phẫu thuật cắt thận. Ông có khối u ác tính kích thước 6 cm nằm ở 1/3 giữa thận trái, lấn sâu vào xoang thận. Trường hợp này nếu phẫu thuật cắt bán phần thận có nhiều nguy cơ bỏ sót tế bào ung thư, chảy máu do tổn thương mạch máu lớn của thận. Do đó, bác sĩ chỉ định cắt thận để triệt căn ung thư cho ông Hiền, giảm nguy cơ biến chứng phẫu thuật.

Khối u của anh Tuấn đã choán hết thận trái, khiến thận mất chức năng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư thận, đặc biệt ung thư tế bào thận (RCC), phần lớn không liên quan đến yếu tố di truyền, thường gặp ở người trưởng thành do tác động của các yếu tố môi trường, lối sống. Khoảng 2-4% ung thư thận có liên quan đến đột biến gene di truyền. "Những đột biến này có thể truyền cho thế hệ sau, nhưng không phải tất cả người mang gene đột biến đều mắc bệnh", bác sĩ Đạt nói. Yếu tố di truyền chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với các nguyên nhân khác như hút thuốc, béo phì, tăng huyết áp, tiếp xúc hóa chất độc hại.

Giải phẫu bệnh của anh Tuấn sau một tuần cho kết quả ung thư tế bào thận RCC giống người cậu. Khối u xâm nhập tĩnh mạch thận, giai đoạn 3a.

Bác sĩ Đạt thăm khám cho anh Tuấn sau ca mổ mở cắt thận trái. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiện sức khỏe của hai cậu cháu đều hồi phục tốt. Ca phẫu thuật đã triệt căn ung thư, tuy nhiên người bệnh cần đến tái khám theo lịch hẹn để theo dõi sự hồi phục, phát hiện sớm các dấu hiệu nếu tái phát hoặc di căn.

Bác sĩ Đạt cho hay anh Tuấn và ông Hiền chỉ còn một quả thận nhưng vẫn có thể sống khỏe mạnh nếu biết chăm sóc đúng cách. Họ cần bảo vệ thận lâu dài bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, ít muối, hạn chế đạm động vật và uống đủ nước mỗi ngày. Anh Tuấn được khuyên bỏ thuốc lá, rượu bia, tập thể dục đều đặn để duy trì sức khỏe.

Hai người bệnh cần tránh dùng thuốc không kê đơn hoặc thuốc lá không rõ nguồn gốc vì có thể gây hại cho thận. Cần theo dõi huyết áp, đường huyết để phòng ngừa các bệnh mạn tính ảnh hưởng đến chức năng thận. Đi khám chuyên khoa Thận - Tiết niệu định kỳ mỗi 3-6 tháng để kiểm tra chức năng thận còn lại, giúp phát hiện sớm các bất thường nếu có.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi