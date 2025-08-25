TP HCMÔng Hiền, 61 tuổi, đau quặn bụng sau khi ăn, đi khám bác sĩ chẩn đoán có khối u ác tính giữa thận, phải cắt thận triệt căn ung thư.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy thận trái ông Hiền có khối u kích thước 6 cm, nằm ở 1/3 giữa thận, lấn sâu vào xoang thận. Bác sĩ nghi ngờ ung thư tế bào thận - loại ung thư thận thường gặp.

Khối u thận trái nằm ở 1/3 giữa thận ông Hiền. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết nếu phẫu thuật cắt thận bán phần có nguy cơ không lấy hết được khối u do kích thước lớn, gần mạch máu rốn thận, nguy cơ tổn thương các cấu trúc bên trong như các mạch máu thận và bể thận.

Bác sĩ chọn phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhất là phẫu thuật nội soi cắt thận triệt căn với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi. Quá trình phẫu thuật, êkíp phát hiện động mạch thận phân nhánh bất thường, tĩnh mạch thận rất lớn, khối u tăng sinh mạch máu nhiều nên phẫu tích mạch máu ở rốn thận gặp nhiều khó khăn. Nhờ các cánh tay robot luồn sâu vào vùng hẹp và sâu, bác sĩ thao tác linh hoạt, chính xác hơn. Động mạch thận và tĩnh mạch thận lần lượt được kẹp cắt nhanh chóng và an toàn.

Ngày đầu sau mổ, ông Hiền hồi phục, tự ngồi dậy và ăn ít cháo. Vết mổ nhỏ vùng bụng ít đau, ông được xuất viện hai ngày sau.

BS.CKI Phan Huỳnh Tiến Đạt hướng dẫn chăm sóc sau mổ cho ông Hiền trước lúc xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Cương, ung thư tế bào thận chiếm khoảng 85% trường hợp ung thư thận. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng, thường được phát hiện tình cờ qua siêu âm hoặc chụp cắt lớp vi tính. Như trường hợp ông Hiền lâu nay khỏe mạnh, không có triệu chứng nghi ngờ.

Khi xuất hiện các triệu chứng như tiểu máu, đau hông lưng, sốt không rõ nguyên nhân, sờ thấy khối u bụng..., ung thư đã tiến triển, có thể đã xâm lấn xung quanh thận và di căn đến hạch bạch huyết hoặc các cơ quan khác.

Theo bác sĩ Cương, phẫu thuật cắt bỏ khối u (cắt thận bán phần hoặc cắt u thận) là phương pháp điều trị hiệu quả nhất ở giai đoạn sớm, khi u kích thước dưới 5 cm. U trên 5 cm nằm sâu trong thận, gần với cuống thận như trường hợp của ông Hiền, phẫu thuật cắt bán phần thận có nhiều nguy cơ bỏ sót tế bào ung thư ở diện cắt, chảy máu do tổn thương mạch máu lớn của thận và nhiều biến chứng sau mổ khác. Phẫu thuật nội soi cắt thận là chọn lựa phù hợp giúp triệt căn ung thư và giảm nguy cơ biến chứng phẫu thuật.

Người đã cắt bỏ một quả thận như ông Hiền cần bảo vệ quả thận còn lại để duy trì sức khỏe. Ông cần ăn uống lành mạnh, hạn chế ăn mặn và đạm động vật, bổ sung rau xanh và trái cây, tránh rượu, bia, thuốc lá, tập thể dục đều đặn... Tuân thủ lịch khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra chức năng thận để phát hiện sớm các bất thường, không tự ý dùng thuốc không kê đơn, thuốc nam không rõ nguồn gốc có thể làm hại thận.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi