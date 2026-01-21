Gom trứng để thụ tinh ống nghiệm sinh con

TP HCMChị Phương, 34 tuổi, vô sinh sau 6 năm có con đầu lòng, được bác sĩ gom trứng (noãn) để thụ tinh trong ống nghiệm sinh con.

BS.CKI Nguyễn Thị Thạch Thảo, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), cho biết chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) của chị Phương suy giảm sớm còn 0.9 ng/mL (phụ nữ dưới 38 tuổi có AMH trung bình 2-6 ng/mL), siêu âm hai buồng trứng ghi nhận vài nang noãn.

Bác sĩ Thảo chỉ định vợ chồng chị Phương thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Một chu kỳ IVF thường cần khoảng 10-15 trứng, song tại IVF Tâm Anh, người bệnh có khoảng 5-7 trứng đã có thể tiến hành thụ tinh và nuôi cấy phôi.

Bác sĩ Thảo xây dựng phác đồ gom noãn (trứng) tích lũy nhiều chu kỳ cho người bệnh để thu được nhiều noãn, tạo phôi chất lượng tốt, tăng tỷ lệ đậu thai. Sau hai chu kỳ chọc hút noãn, chị Phương có tổng cộng 6 noãn trưởng thành.

BS.CKI Nguyễn Thị Thạch Thảo chọc hút trứng cho người bệnh để thụ tinh trong ống nghiệm. Ảnh: Hoài Thương

Chuyên viên phôi học rã đông số noãn của chu kỳ đầu, lọc rửa noãn tươi ở chu kỳ thứ hai, lựa chọn tinh trùng đủ điều kiện tiêm vào bào tương noãn. Phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ động học time-lapse tối ưu mọi điều kiện, thu được 3 phôi ngày 5. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyên viên phôi học chấm điểm toàn bộ phôi chất lượng tốt, chọn thời điểm thích hợp để chuyển phôi vào tử cung.

Chị Phương đậu thai ngay lần đầu chuyển phôi. Thai kỳ hiện 17 tuần, phát triển khỏe mạnh. Hai phôi còn lại được vợ chồng chị Phương trữ đông để sau này sinh thêm con.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tại Việt Nam tỷ lệ vô sinh thứ phát chiếm hơn 50% trường hợp vô sinh, tăng 15-20% mỗi năm. Tại IVF Tâm Anh TP HCM, vợ chồng vô sinh thứ phát chiếm khoảng 68% trong số ca bệnh đến điều trị, chủ yếu 35-45 tuổi. Nhiều trường hợp không thăm khám sớm dẫn đến bỏ lỡ thời gian "vàng" điều trị, tăng khó khăn và gánh nặng chi phí.

Nguyên nhân vô sinh thứ phát ở phụ nữ có thể là rối loạn nội tiết, suy buồng trứng, tắc nghẽn ống dẫn trứng, các bệnh lý ở tử cung... Lối sống không lành mạnh, căng thẳng kéo dài, thường xuyên thức khuya, giảm cân quá mức, tiếp xúc với hóa chất độc hại... cũng có thể làm giảm số lượng và chất lượng trứng, gây khó thụ thai tự nhiên.

Bác sĩ Thảo khuyến cáo vợ chồng từng có con, sau một năm (6 tháng với người vợ ngoài 35 tuổi) không có thai trở lại nên đi khám và điều trị sớm. Đặc biệt phụ nữ có chu kỳ kinh không đều, đau bụng nhiều khi hành kinh, không kinh, giảm ham muốn tình dục, khô âm đạo, thay đổi tâm trạng... cần lưu ý. Các phác đồ gom noãn hoặc gom phôi tích lũy nhiều chu kỳ, hệ thống "lab-trong-lab" cùng các công nghệ nuôi cấy phôi hiện đại giúp tăng tỷ lệ điều trị IVF thành công, người bệnh sớm có con của chính mình. Trường hợp nữ giới chưa kết hôn bị suy buồng trứng nên trữ đông trứng để bảo tồn khả năng sinh sản trong tương lai.

Hoài Thương

* Tên người bệnh đã được thay đổi