Giun đũa chó ký sinh trong mắt bé gái

Hà NộiThị lực mắt trái bé gái 8 tuổi giảm đột ngột, bác sĩ chẩn đoán ấu trùng giun đũa chó mèo phát triển trong mắt gây viêm, thoái hóa và bong võng mạc.

BS.CKII Bùi Việt Hưng, Trưởng khoa Dịch kính võng mạc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết mắt trái bé gái giảm thị lực còn 1/10 kèm thoái hóa hắc - võng mạc (hai lớp cấu trúc nằm ở đáy mắt). Võng mạc đã có điểm co kéo và bong, cần được can thiệp sớm. Kết quả xét nghiệm miễn dịch cho thấy bé gái dương tính với Toxocara canis (giun đũa chó), phải điều trị ổn định trước khi can thiệp xử trí bong võng mạc.

Giun đũa chó mèo lây sang người khi vô tình nuốt phải trứng chứa ấu trùng từ đất cát, rau sống hoặc tay bẩn dụi lên mắt. Trẻ em là nhóm nguy cơ cao do hay chơi ngoài trời, tiếp xúc vật nuôi nhưng chưa có thói quen vệ sinh tay. Một số trường hợp có thể lây nhiễm bệnh từ người thân không vệ sinh tay khi chăm sóc trẻ. Khi vào cơ thể người, ấu trùng có thể di chuyển đến mắt, não, gan, phổi... gây nhiều biến chứng nặng nề, trong đó tổn thương mắt dẫn đến mù lòa nếu phát hiện muộn.

"Bé gái này bị ấu trùng xâm nhập vào mắt qua đường máu, ký sinh và gây phản ứng viêm hắc - võng mạc", bác sĩ Hưng cho hay. Ổ viêm kéo dài khiến mô võng mạc bị tổn thương, co kéo, gấp nếp dẫn đến bong võng mạc, biểu hiện suy giảm thị lực.

Bệnh nhi được điều trị bằng thuốc diệt ký sinh trùng kết hợp corticosteroid để giảm viêm. Giun đũa chó mèo ẩn sâu trong các mô mắt, gây phản ứng viêm kéo dài, các thuốc điều trị phải qua quá trình chuyển hóa và không trực tiếp tác động đến vị trí ký sinh trong mắt khiến thời gian điều trị kéo dài.

Bác sĩ Hưng xử lý bong võng mạc cho bé gái. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Khi tình trạng viêm được kiểm soát, bác sĩ Hưng chỉ định phẫu thuật cắt dịch kính (chất dạng gel trong suốt có vai trò duy trình hình dạng của nhãn cầu) nhằm xử trí bong võng mạc cho bệnh nhi. Thông qua máy cắt dịch kính tốc độ cao, bác sĩ thao tác nhanh chóng để giảm thời gian gây mê, tránh ảnh hưởng phát triển hệ thần kinh cho bệnh nhi. Lớp dầu nội nhãn được bơm vào thay thế phần dịch kính trong mắt. Bệnh nhi được hướng dẫn nằm úp mặt để có vị trí thuận lợi cho lớp dầu nội nhãn áp võng mạc vào đúng vị trí cũ trước khi bong. Hiện, bé gái đã được tháo dầu nội nhãn, kết quả kiểm tra thị lực hồi phục, nhìn rõ trở lại.

Nhiễm giun đũa chó mèo có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực và hệ thần kinh của trẻ. Triệu chứng ban đầu ở trẻ em thường không rõ ràng, có thể không có, khiến khó phát hiện và chẩn đoán bệnh. Nhiều trường hợp phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, tổn thương thị lực không thể phục hồi.

Bác sĩ khuyến cáo đưa trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu nhìn mờ một bên mắt, lác mắt, nhìn thấy đốm đen, chói sáng hoặc nghiêng đầu khi nhìn. Trẻ nên khám mắt định kỳ, nhất là khi trong nhà có nuôi chó mèo. Tẩy giun định kỳ cho vật nuôi, thu gom và xử lý phân vật nuôi. Hạn chế để trẻ tiếp xúc với đất cát bẩn, rửa tay bằng xà phòng sau khi chơi ngoài trời, trước khi ăn; ăn chín, uống sôi.

Khuê Lâm