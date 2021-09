Giờ vàng trong chẩn đoán và điều trị hội chứng vành cấp

Khi xảy ra nhồi máu cơ tim, cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện sớm nhất để xử lý cấp cứu thích hợp, tránh biến chứng dẫn đến tử vong.

Theo PGS. TS. BS Phạm Nguyễn Vinh - Giám đốc Trung tâm Tim mạch BVĐK Tâm Anh TP HCM - một cơ tim mà mạch máu bị nghẽn, tế bào cơ tim bị hoại tử. Dù tế bào bị tổn thương, nếu làm thông mạch vành sớm, vẫn có thể cứu được tế bào.

Trước đây, khi chưa có can thiệp mạch vành, chúng tôi phải dùng thuốc tiêu sợi huyết (giờ vàng) trong vòng 3 giờ đầu, 6 giờ đầu, gần đây là 12 giờ đầu.

Nhưng với can thiệp mạch vành sẽ có lợi hơn cho bệnh nhân. Ví dụ, với bệnh nhân nhồi máu cơ tim, vô bệnh viện mà chúng tôi thấy là nhồi máu cơ tim ST chênh lên (STEMI), thì nguyên tắc nếu ở nước ngoài là phải can thiệp ngay. Còn ở Việt Nam thì trước hết, người nhà cần đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu, các bác sĩ sẽ xác định lần nữa, giải thích, hỏi ý kiến gia đình, tài chính có đủ chi trả can thiệp không... Nếu đủ bảo hiểm y tế thì chúng tôi rất mừng cho người bệnh. Sau đó mới quyết định có đưa vào can thiệp mạch vành hay không.

Thành ra, ví dụ bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim ở nhà, nửa tiếng sau mới đến bệnh viện. Trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng... chúng tôi nghĩ đây là giờ vàng rất quý cho người bệnh. Chúng ta phải cố gắng đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Hiện nay ở TP HCM có rất nhiều bác sĩ giỏi, khoảng 18 bệnh viện có thể can thiệp mạch vành, nên cứ bệnh viện nào gần nhất thì chúng ta đưa bệnh nhân đến đó cho kịp giờ vàng.

Thư Kỳ