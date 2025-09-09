Đóng 300.000 đồng học 'Tiếng Anh bản ngữ' của giáo viên Philippines

Mỗi học sinh phải đóng 300.000 đồng một tháng để học Tiếng Anh với người nước ngoài, nhưng trường lại thuê giáo viên không có bản ngữ tiếng Anh.

Con tôi đang học lớp 9. Vừa rồi họp phụ huynh đầu năm, tôi rất bất bình với việc nhà trường lựa chọn người nước ngoài đến dạy môn "Tiếng Anh bản ngữ". Mỗi tháng, lớp con tôi yêu cầu đóng 300.000 đồng mỗi học sinh để học Tiếng Anh với người nước ngoài 2 tiết mỗi tuần. Lớp con tôi có 40 cháu, tính ra với 8 tiết dạy mỗi tháng, học phí phải đóng thêm cho giáo viên người nước ngoài kia là 12 triệu đồng, chia trung bình khoảng hơn 1 triệu đồng cho mỗi tiết 45 phút.

Nhưng học sinh nhận được gì? Con tôi kể giáo viên Tiếng Anh bản ngữ chủ yếu đến từ Philippines, Pakistan, Chile chứ không phải người châu Âu hoặc Mỹ. Do đó, các phát âm của họ rất khó nghe. Mấy người đó hầu như không trò chuyện gì với học sinh mà chủ yếu để các cháu học ngữ pháp. Con tôi nói rằng giáo viên người Việt dạy môn Tiếng Anh ở trường cũng rất phản đối việc nhà trường chọn người dạy "Tiếng Anh bản ngữ" vì không giúp ích được mấy cho việc học của học sinh.

Trường học sẵn sàng trả số tiền rất lớn cho một người nước ngoài có trình độ có khi thua xa người Việt, chỉ vì họ sinh ra ở nước nói tiếng Anh, đó có phải tâm lý sính ngoại? Tại sao chúng ta không mạnh dạn thuê những người Việt giỏi tiếng Anh về dạy cho các học sinh, kết hợp với công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng dạy và học?

Tôi hiểu trong xã hội đang có tâm lý thần thánh hóa Tiếng Anh. Gần đây, vợ tôi nghe người ta bảo là IELTS 7.0 sẽ được tuyển thẳng vào Đại học nên cũng quyết tâm cho con đi kiểm tra thử ở một trung tâm ngoại ngữ có tiếng. Họ đánh giá con tôi hiện ở trình đội IELTS 4.0 và nếu muốn học được đến 7.0 sẽ phải tham gia khoảng năm khóa học. Học phí mỗi khóa là 42 triệu đồng. Tính ra nếu chúng tôi đặt mục tiêu cho con đạt IELTS 7.0 sẽ tốn hơn 200 triệu đồng trong thời gian ba năm.

Tôi nói thẳng với vợ rằng, theo nhiều bài viết phân tích, việc học Tiếng Anh trong chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới hết cấp hai sẽ đảm bảo cho học sinh đạt trình độ tương đương IELTS 4.0, học hết cấp ba nếu cứ giữ vững tiến độ thì cũng sẽ đạt được 6.0. Thế nên, không cần quá sốt sắng cho con học thêm ở trung tâm luyện thi bằng mọi giá. Xét cho cùng, chứng chỉ IELTS đánh giá tổng hợp các kỹ năng để sử dụng tiếng Anh chứ đâu phải cứ luyện thi, lấy điểm cao là tốt.

Nhân câu chuyện này, tôi cũng có đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo nên nghiên cứu và công bố chi tiết về mục tiêu trình độ Tiếng Anh tối thiểu của học sinh sau khi tốt nghiệp cấp hai, cấp ba và Đại học theo chuẩn IELTS. Từ đó, tránh cho học sinh và phụ huynh phải chạy Đông chạy Tây đi học luyện thi, làm giàu cho các trung tâm tiếng Anh.

Quang Tan