Giảm thị lực do đục thủy tinh thể, glôcôm

TP HCMBà Lan, 70 tuổi, thị lực kém, đau mắt, bác sĩ chẩn đoán cả hai mắt đều bị glôcôm kèm đục thủy tinh thể.

Bà Loan bất ngờ bị điện thoại rơi trúng mắt khi nằm xem điện thoại, sau đó mắt hơi đỏ, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, cho biết mắt trái bà Loan bị đục thủy tinh thể (cườm khô) độ 4 và thị lực chỉ còn 3/10, mắt phải bị glôcôm (cườm nước), thị lực 7/10.

Đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể của mắt mất độ trong, ngăn ánh sáng truyền đến võng mạc. Glôcôm xảy ra khi dây thần kinh thị giác bị tổn thương. Cả hai bệnh đều gây suy giảm thị lực, có thể mù lòa nếu không chữa trị kịp thời.

Bác sĩ Phúc cho biết người bệnh không bị tổn thương nào về mắt sau cú rơi điện thoại, cơn đau có thể do chấn thương phần mềm ngoài mắt, sẽ hết sau vài ngày. Tuy nhiên mắt trái bị đục thủy tinh thể độ 4 cần phẫu thuật, nếu không thủy tinh thể quá già (chín), cứng hơn, khó mổ và có thể gây viêm, thoái hóa mắt khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ biến chứng nội nhãn, tăng nhãn áp dẫn đến bệnh glôcôm, thậm chí mù lòa.

Mắt phải của bà bị glôcôm nhưng chỉ số nhãn áp 10-21 mmHg là bình thường, chưa cần phẫu thuật mà chỉ điều trị nội khoa, theo dõi và tái khám đều đặn.

Bác sĩ Hưng phẫu thuật mắt cho bà Lan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bà Lan được phẫu thuật mắt trái theo phương pháp phaco. Bác sĩ tán nhuyễn thủy tinh thể bị đục bằng sóng siêu âm, sau đó hút ra ngoài và thay thế bằng thủy tinh thể nhân tạo để khôi phục thị lực.

Sau phẫu thuật một tuần, bà Lan tái khám đạt thị lực 8/10 ở mắt trái. Bác sĩ Phúc khuyến cáo người bệnh nên tái khám đều đặn, mỗi hai, ba tháng một lần để can thiệp kịp thời cho mắt phải bị glôcôm.

Nhật Minh

*Tên người bệnh đã được thay đổi