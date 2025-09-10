Giảm sức đề kháng có gây viêm mũi dị ứng?

Tôi bị viêm mũi dị ứng, thường tái phát, có phải do sức đề kháng kém không, ai có nguy cơ cao? (Bảo Bảo, 28 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Viêm mũi dị ứng là tình trạng mũi bị kích thích và viêm không phải do virus, vi khuẩn mà do các tác nhân từ môi trường (dị nguyên) như phấn hoa, lông động vật, lông sâu, bướm, khói bụi, mạt nhà... Triệu chứng gồm ngứa mũi, hắt hơi, nghẹt và chảy mũi, đỏ mắt, ngứa mắt, chảy nước mắt, mũi nhiều dịch nhầy trong...

Viêm mũi dị ứng xảy ra do cơ thể phản ứng quá mức khi tiếp xúc với dị nguyên. Khi tiếp xúc với dị nguyên lần đầu, hệ miễn dịch nhận diện và tạo ra nhiều kháng thể đặc hiệu gọi là IgE. Đến lần tiếp xúc tiếp theo, kháng thể IgE bám vào các tế bào mast trong niêm mạc mũi. Các tế bào này ngay lập tức phóng thích ồ ạt chất histamine gây triệu chứng như hắt hơi, ngứa mũi, chảy nước mũi, đồng thời giải phóng các chất trung gian khác như leukotriene, prostaglandin, cytokine góp phần kéo dài phản ứng viêm, khiến mũi sưng nề, khó thở, triệu chứng dai dẳng.

Các yếu tố kích hoạt làm nặng thêm viêm mũi dị ứng gồm hóa chất, thời tiết, ô nhiễm không khí, khói thuốc lá, nước hoa, phấn hoa, bụi bẩn... Người có cơ địa dị ứng (chàm da, hen suyễn), tiền sử gia đình bị dị ứng có nguy cơ cao hơn. Tiếp xúc với hóa chất, sợi vải hay khói bụi công nghiệp cũng là yếu tố tăng nguy cơ viêm mũi dị ứng hoặc trầm trọng hơn.

Bác sĩ Trâm nội soi mũi cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Viêm mũi dị ứng lành tính, không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu không được điều trị đúng cách, triệu chứng có thể kéo dài và tiến triển nặng, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Bệnh có thể gây biến chứng như viêm xoang cấp, mạn tính; polyp mũi xoang, viêm xoang dị ứng nấm...

Viêm mũi dị ứng thực chất là một phản ứng miễn dịch của cơ thể. Do đó, sức đề kháng đóng vai trò quan trọng trong khởi phát và kiểm soát bệnh. Khi sức đề kháng suy yếu, hệ miễn dịch mất khả năng cân bằng trước tác nhân dị ứng, dẫn đến bùng phát triệu chứng bệnh. Ngược lại, hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp cân bằng tốt hơn, giảm nguy cơ mắc hoặc tái phát.

Để hạn chế tái phát, người bệnh nên tăng cường miễn dịch, tránh xa các tác nhân gây dị ứng, nhất là người có cơ địa nhạy cảm, dễ dị ứng. Chăm sóc sức khỏe tai mũi họng, rửa mũi, súc họng hàng ngày, kết hợp chế độ dinh dưỡng giàu vitamin C, D, omega-3, lợi khuẩn và kẽm để góp phần nâng cao sức đề kháng.

BS.CKI Phạm Huỳnh Bích Trâm

Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7