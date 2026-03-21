Giảm cương dương buổi sáng có đáng lo không?

Trước đây, sáng nào tôi cũng có biểu hiện cương dương, sau khi đi tiểu thì hết. Tuy nhiên, vài tháng gần đây tình trạng này giảm, có khi cả tuần không xuất hiện. Điều này có đáng lo không? (Ngọc Sơn, 44 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Cương dương vào buổi sáng là hiện tượng bình thường ở nam giới và được xem là dấu hiệu cho thấy sức khỏe sinh lý tốt. Trong khi ngủ, cơ thể có thể xuất hiện những thay đổi sinh lý tự nhiên nhiều lần mà bản thân không nhận biết rõ. Điều này liên quan đến chu kỳ giấc ngủ, sự lưu thông máu và nồng độ hormone trong cơ thể.

Testosterone là hormone gắn liền với ham muốn và chức năng sinh lý nam. Testosterone thường cao nhất vào khoảng 5h-8h, ngay sau khi thức dậy và thấp nhất vào 18h-23h. Nồng độ testosterone lúc sáng sớm có thể cao hơn 2-3 lần so với buổi chiều tối. Mức chênh lệch này thể hiện rõ ở nhóm nam giới trẻ tuổi và giảm dần theo độ tuổi do nồng độ testosterone suy giảm tự nhiên. Khi cơ thể vào giai đoạn ngủ REM (chuyển động mắt nhanh) - giai đoạn cuối của mỗi chu kỳ ngủ, hệ trục não bộ - tuyến yên - tinh hoàn kích thích sản sinh testosterone, giúp hormone này tích lũy dần và đạt đỉnh vào sáng sớm. Đây là nguyên nhân chính khiến nam giới có hiện tượng sinh lý tự nhiên lúc thức dậy.

Hiện tượng này vào sáng sớm cũng chịu ảnh hưởng của căng thẳng, áp lực, mất ngủ, sử dụng các loại thuốc điều trị... Một số bệnh lý như xơ vữa động mạch, cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường... khiến lưu thông máu đến vùng kín kém đi, gây rối loạn cương hoặc không xảy ra vào sáng sớm.

Việc giảm hoặc không còn biểu hiện sinh lý vào buổi sáng là dấu hiệu cần lưu ý. Khi tần suất giảm, nam giới nên điều chỉnh lối sống như ngủ đủ giấc, vận động đều đặn, ăn uống cân bằng và kiểm soát căng thẳng, qua đó hỗ trợ duy trì nội tiết tố ổn định, cải thiện sức khỏe tổng thể. Anh có thể cân nhắc bổ sung một số dưỡng chất tự nhiên như eurycoma longifolia, thông biển hoặc hàu để hỗ trợ duy trì nội tiết và tuần hoàn, nhưng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Nếu tình hình không cải thiện, kèm thêm các dấu hiệu suy giảm sinh lý như rối loạn cương, xuất tinh sớm, giảm ham muốn... anh nên đi khám được đánh giá nguyên nhân và hướng điều trị phù hợp.

Bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM