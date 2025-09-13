Giảm 26 kg mới biết ung thư hạch bạch huyết thể khó chẩn đoán

Hà NộiChị Phương, 30 tuổi, giảm 26 kg trong một năm, bác sĩ chẩn đoán mắc u lympho Hodgkin - ung thư hạch bạch huyết.

Triệu chứng ho, sốt, sụt cân đột ngột xuất hiện đầu năm ngoái, chị Phương được chẩn đoán áp xe phổi, uống thuốc không bớt. Đến nay giảm 26 kg - tương đương một nửa trọng lượng cơ thể trước kia, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám trong tình trạng suy kiệt, chụp CT phát hiện tổn thương phổi kèm bất thường hạch rất giống với ung thư phổi và bệnh lao. TS.BS Vũ Hữu Khiêm, Trưởng khoa Ung bướu cùng các bác sĩ hội chẩn quyết định bóc tách hạch thành ngực trước cho người bệnh để sinh thiết tìm nguyên nhân.

PGS.TS.BS Trịnh Tuấn Dũng, Giám đốc Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, xét nghiệm mô bệnh học và hóa mô miễn dịch chuyên sâu, phát hiện hạch của chị Phương có tế bào Reed-Sternberg, dương tính với hai dấu ấn miễn dịch CD15 và CD30, khẳng định bệnh u lympho Hodgkin thể kinh điển trội lympho bào, một bệnh ung thư của hệ bạch huyết.

PGS Dũng đọc kết quả xét nghiệm mô bệnh học và hóa mô miễn dịch. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

PGS Dũng cho biết u lympho Hodgkin ở phổi có các triệu chứng chồng chéo với nhiều bệnh phổi như sốt, ho, sụt cân mất kiểm soát nên dễ chẩn đoán nhầm. Bệnh chia thành 4 thể. "U lympho Hodgkin thể kinh điển trội lympho bào của chị Phương là khó chẩn đoán nhất, dễ bị bỏ sót vì chỉ có khoảng 1% tế bào Reed-Sternberg lẩn khuất trong hỗn hợp 99% tế bào lành tính", PGS Dũng nói. Có trường hợp phải làm sinh thiết và xét nghiệm hóa mô miễn dịch nhiều lần mới phát hiện.

Thông thường u lympho Hodgkin phát hiện sớm khả năng chữa khỏi hơn 90%, theo tiến sĩ Khiêm. Tuy nhiên với chị Phương, bệnh diễn biến một năm mới được phát hiện nên không còn khả năng hóa trị theo phác đồ điều trị u lympho Hodgkin tiêu chuẩn.

Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ cá thể hóa, bắt đầu bằng liệu pháp miễn dịch, song song cải thiện dinh dưỡng để nâng cao thể chất, điều trị tâm lý.

Phim chụp CT phổi của chị Phương trước điều trị (bên trái) và sau nửa năm (bên phải). Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau 4 mũi tiêm thuốc miễn dịch, chị Phương không còn sốt, tăng cân. Sau mũi miễn dịch thứ 5, chị tăng 17 kg so với khi mới nhập viện, lên 48 kg, chỉ số khối cơ thể (BMI) từ nhóm gầy độ ba chuyển sang nhóm trung bình. Bác sĩ Khiêm kiểm tra lâm sàng ghi nhận hạch vùng cổ và nách của chị Phương đã biến mất; chụp CT phổi chủ yếu còn tổn thương xơ hóa, phổi hồi phục tốt. Kết thúc liệu trình miễn dịch, bệnh nhân đáp ứng tốt, không còn sốt, ho, chuyển sang điều trị duy trì.

Tiến sĩ Khiêm hỏi thăm sức khỏe chị Phương sau điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Globocan năm 2022 ghi nhận 613 ca u lympho Hodgkin được chẩn đoán mới ở Việt Nam trong năm này. Tiến sĩ Khiêm khuyên người bị sốt, ho, sụt cân mất kiểm soát, từng được chẩn đoán bệnh lý phổi nhưng điều trị không hiệu quả, cần đề phòng mắc u lympho Hodgkin.

PGS Dũng khuyên người có các triệu chứng tương tự, đã sinh thiết vì nghi u lympho Hodgkin nhưng không phát hiện bệnh, có thể cân nhắc sinh thiết lại và làm hóa mô miễn dịch lần hai để củng cố chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Thanh Long