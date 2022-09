Giảm 1 gam muối mỗi ngày hạn chế nguy cơ bệnh tim, đột quỵ

Thói quen ăn mặn có thể dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau tim, đột quỵ.

Theo Trường Y tế Công cộng Harvard, cơ thể con người cần một lượng nhỏ natri để dẫn truyền các xung thần kinh, co và giãn cơ, đồng thời duy trì sự cân bằng thích hợp của nước, khoáng chất. Dựa trên hướng dẫn về chế độ ăn uống cho người Mỹ, những người từ 14 tuổi trở lên nên tiêu thụ 2.300 mg natri mỗi ngày. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể gây ra vấn đề về sức khỏe như sỏi thận, huyết áp cao, bệnh tim mạch.

Mới đây, một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trung Quốc được đăng tải trên tạp chí BMJ Nutrition, Prevention & Health, cho thấy nếu giảm 1 g muối tiêu thụ mỗi ngày thì có thể hỗ trợ ngăn ngừa đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ăn mặn có liên quan đến tăng huyết áp và tăng các yếu tố nguy cơ tim mạch, từ đó dẫn đến xơ vữa động mạch, bệnh tim và tử vong. Ảnh: Freepik

TS Monique Tan - đại học Queen Mary (Anh), tác giả nghiên cứu cho biết công dân Trung Quốc thường tiêu thụ khoảng 11 g muối mỗi ngày. Mức độ này cao hơn gấp đôi so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bên cạnh đó, có khoảng 40% tổng số ca tử vong ở nước này liên quan hoặc do bệnh tim mạch.

"Từ dữ liệu ảnh hưởng của muối lên huyết áp tâm thu, chúng tôi đã đưa ra kết luận. Cụ thể, mỗi người cần xây dựng thói quen giảm 1 g muối ăn trong ngày có thể giảm 4% nguy cơ mắc bệnh thiếu máu cơ tim, 6% nguy cơ đột quỵ", TS Monique Tan nói thêm.

Thực tế, hàm lượng natri có trong hầu hết các loại thực phẩm như bánh mì, một số loại thịt và đồ ăn nhẹ. Dưới đây là những cách giúp hạn chế lượng muối nạp vào cơ thể.

Ăn nhiều trái cây và rau quả: Những thực phẩm này có hàm lượng natri thấp tự nhiên, hầu hết đều là nguồn cung cấp kali dồi dào. Đặc biệt, chúng còn là chứa khoáng chất có thể giúp giảm huyết áp.

Chọn các sản phẩm có hàm lượng natri thấp: Khi mua hàng hãy đọc nhãn bao bì, chọn những nhãn hiệu có hàm lượng natri thấp. Một số loại thực phẩm có nhiều natri mà bạn có thể hạn chế như: bánh mì và bánh mì cuộn, súp đóng hộp, thịt nguội, thịt đông lạnh, pizza, các loại thịt gia cầm qua chế biến, chẳng hạn như phi lê ướp sẵn, gà viên hoặc bánh mì kẹp ở cửa hàng thức ăn nhanh.

Thêm gia vị: Một trong những cách đơn giản nhất để giảm nhu cầu thêm muối là sử dụng thêm loại gia vị, thảo mộc khô. Đó có thể là tỏi, gừng, cam quýt, giấm, hạt tiêu đen, quế, nghệ, ớt và nước cốt chanh,... Tuy nhiên, mỗi người lưu ý các thành phần như nước tương, miso đều chứa muối ẩn. Vì vậy, bạn nên lựa chọn dòng sản phẩm có hàm lượng muối thấp hơn hoặc giảm bớt nếu chúng có sẵn.

Huyền My (Theo Medical News Today, Trường đại học Y Harward)