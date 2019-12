Từ trước Joker, Joaquin Phoenix đã có hàng loạt vai diễn được khen ngợi trong thập niên 2010, như ở I'm Still Here (2010), The Master (2012), Her (2014), Inherent Vice (2014) và You Were Never Really Here (2017). Trang Guardian gọi tài tử sinh năm 1974 là một trong các diễn viên giỏi nhất thế hệ của mình.

Phoenix cũng theo trường phái method acting, giảm 23kg cho vai Joker trong tác phẩm cùng tên. Màn trình diễn của anh được đánh giá là xuất thần, giúp phim thu hơn một tỷ USD toàn cầu. Phoenix sẽ là ứng viên mạnh ở Oscar 2020 - nơi anh có cơ hội lần đầu giành tượng vàng sau ba lần đề cử. Danh hiệu lớn nhất của anh đến nay là nam chính ở LHP Cannes 2017 (với You Were Never Really Here). Ảnh: AFP.