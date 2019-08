Mối tình cứu đời 'Người Sắt' Robert Downey Jr.

Năm 38 tuổi, tài tử Robert Downey Jr. ném gói ma túy luôn mang theo người xuống biển và thề với bạn gái Susan Levin không tái nghiện.

Lời thề được Robert giữ nguyên sau 16 năm, bằng mối tình với vợ hiện tại - nhà sản xuất phim Susan Levin. Theo Harper's Bazaar, biệt danh của Susan tại Hollywood là "Phép màu cứu đời Robert Downey Jr.". Cặp sao kết hôn ngày 27/8/2005, có hai con. Quãng thời gian bên nhau, Susan giúp Robert vượt qua quá khứ nghiện ngập, tìm cho anh những vai diễn hứa hẹn. "Đằng sau mỗi người đàn ông thành công là một phụ nữ tuyệt vời. Những điều tôi làm được đều nhờ của Susan. Tôi trở nên tốt hơn vì bản thân muốn giống cô ấy hơn", Robert nói với tờ Herald về vợ.

"Người Sắt" Robert Downey Jr. và vợ Susan Levin. Ảnh: Wired Image.

Chuyện tình "Tiểu thư và chàng lang thang"

Một bạn chung của hai người từng nói với Hollywood Life: "Tôi từng nghĩ Susan chỉ đồng ý hẹn hò với Robert nếu thế giới không còn gã đàn ông nào khác". Robert, sinh năm 1965, được bố cho sử dụng cần sa từ năm tám tuổi. Anh bỏ học và sớm ghi dấu ấn trong làng điện ảnh với đề cử Oscar vai phụ cho phim Chaplin (năm 1992). Giữa thập niên 1990, Robert liên tục bị bắt vì các tội sử dụng chất kích thích, tàng trữ vũ khí trái phép và phải đi tù một năm. Susan sinh năm 1973 trong gia đình cha mẹ là doanh nhân người Do Thái. Sau khi nhận bằng xuất sắc đại học Nam California, cô đến Hollywood với mơ ước nhà sản xuất phim. Đồng nghiệp mô tả Susan bấy giờ là "gái ngoan", lễ phép, không thích tiệc tùng và luôn tập trung vào công việc.

Năm 2003, Robert và Susan quen khi cùng tham gia sản xuất phim Gothika - giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt với hai người. Lúc đó, sự nghiệp của Robert đang xuống dốc. Năm 2000, anh ra tù nhưng vẫn liên tục bị phát hiện sử dụng chất kích thích. Các hãng Hollywood dần quay lưng với Robert vì sợ anh bị bắt khi chưa hoàn thành phim. Gothika là tác phẩm lớn đầu tiên của Robert từ khi ra tù. Trong khi đó, bộ phim cũng là dự án đầu tiên Susan tham gia với tư cách nhà sản xuất chính.

Theo Hollywood Reporter, Susan không thích Robert qua những buổi đầu tiếp xúc, cho rằng anh lập dị. "Robert luôn khác biệt. Mọi người ở trường quay thường gọi đồ ăn sẵn thì anh ta tự chuẩn bị cháo yến mạch và gọi đó là 'siêu thực phẩm'. Mọi người thường ăn nhanh cho xong bữa. Trước khi ăn, anh ấy tập yoga", Susan nói.

Tình yêu là động lực thay đổi bản thân

Khi Gothika hoàn thành, Robert cầu hôn Susan nhưng cô không nhận lời. Cô thậm chí yêu cầu Robert cai nghiện nếu muốn tiếp tục mối quan hệ. Anh ném gói ma túy mang theo người xuống biển và thề không động tới chúng dù chỉ một lần. Anh đi cai nghiện và được Susan nhận lời kết hôn năm 2005.

Robert và Susan kết hôn năm 2005 tại New York (Mỹ). Ảnh: Instagram.

Susan cũng góp công lớn phát triển sự nghiệp của Robert. Sau Gothika, Susan thuyết phục nhà sản xuất Joel Silver - sếp của cô - nhận anh đóng Kiss Kiss Bang Bang. Robert dần lấy lại uy tín tại Hollywood và tham gia nhiều dự án nhờ sự liên hệ của Susan.

Về phía Susan, cô tự nhận từng là người tham vọng, cứng nhắc trước khi gặp Robert và tính cách "điên" của anh khiến cô từ tò mò đến phải lòng chàng diễn viên "lắm tài nhiều tật". "Robert xuất hiện trong đời tôi như một cơn lốc đầy năng lượng, đam mê, sáng tạo và đẹp đẽ. Anh ấy đã giúp tôi mở lòng mình ra", Susan nói với Hollywood Repoter.

Theo Harper's Bazaar, đạo diễn Guy Ritchie - người từng bị Susan thuyết phục giao vai chính Sherlock Holmes cho Robert - nói: "Tình yêu của họ giàu tính biểu tượng. Susan và Robert đại diện cho hai mặt của đồng xu, khác biệt, nhưng khi ghép lại sẽ trở nên vô cùng giá trị".

Diễn viên 'Iron Man' biến cối xay gió thành nhà chục triệu USD Biệt thự của vợ chồng Robert Downey JR. tại New York. Video: AD.

Robert hiện sống cùng Susan và hai con tại New York (Mỹ). Từ gã nghiện có nguy cơ mất sự nghiệp, anh trở thành tài tử Hollywood với mức cát-xê 20 triệu USD mỗi phim, thuộc nhóm diễn viên kiếm tiền giỏi nhất thế giới. "Nếu không gặp Susan, có lẽ tôi đã chết trên con phố nào đó từ nhiều năm trước. Cô ấy khiến tôi biết kiềm chế bản thân, có trách nhiệm với công việc, cuộc sống và gia đình", anh nói trên chương trình Off Camera hồi tháng 7.

Tháng 4, Robert chia tay vai Người Sắt trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel sau hơn một thập kỷ. Anh cho biết không vội vàng tìm kiếm dự án lớn tiếp theo. "Tôi không muốn suy nghĩ nhiều về tương lai, mục tiêu trước mắt vẫn là một người cha, người chồng và công dân tốt", Robert nói trên Off Camera. Tháng 7, tài tử cùng vợ thành lập tổ chức Footprint Coalition với hy vọng áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào công tác cải thiện môi trường trên Trái đất. Robert hiện nhận ba dự án phim gồm The Voyage of Doctor Dolittle (cùng Tom Holland), All-star Weekend (do Jamie Foxx đạo diễn) và phần ba của loạt phim Sherlock Holmes.

Đạt Phan (tổng hợp)