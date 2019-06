Hành trình tình yêu của Chris Pratt và con gái Arnold Schwarzenegger

Chris và Katherine kết hôn trong tiệc cưới kín đáo với số ít khách mời là gia đình, bạn bè. "Không gian tiệc rất đẹp, có nhiều hoa và cây xanh. Cách sắp đặt đám cưới lãng mạn. Cả gia đình chụp ảnh chung, trong đó có Arnold Schwarzenegger và Maria Shriver (bố mẹ cô dâu). Katherine cười suốt buổi và Chris rất hào hứng", People cho biết. Con trai sáu tuổi của Chris Pratt cũng đi cùng cha. Một số khách mời khác là Rob Lowe - bạn diễn của Chris trong "Parks and Recreation" - và đạo diễn "Guardians of the Galaxy" James Gunn. Ảnh: Backgrid