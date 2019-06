Chris Pratt cưới con gái Arnold Schwarzenegger

Tài tử và Katherine Schwarzenegger kết hôn ở Montecito (California, Mỹ) vào ngày 8/6, sau một năm hẹn hò.

Theo People, lễ cưới kín đáo với số ít khách mời là bạn bè, gia đình. "Không gian tiệc rất đẹp, có nhiều hoa và cây xanh. Cách sắp đặt đám cưới rất lãng mạn. Cả gia đình chụp ảnh chung, trong đó có Arnold Schwarzenegger và Maria Shriver (bố mẹ cô dâu). Katherine cười suốt buổi và Chris rất hào hứng", trang này viết. Con trai sáu tuổi của Chris Pratt cũng đi cùng cha.

Bộ đôi tổ chức đám cưới với ít người tham dự, không công bố thông tin rộng rãi. Ảnh: Backgrid.

Chris và Katherine hẹn hò từ tháng 6/2018, đính hôn tháng 1 năm nay. Họ lần đầu sánh đôi trên thảm đỏ ở buổi ra mắt Avengers: Endgame tại Mỹ hồi tháng 4. Katherine Schwarzenegger sinh năm 1989, là con gái của diễn viên kiêm chính trị gia Arnold Schwarzenegger. Cô là tác giả, viết một số sách khuyên phụ nữ trẻ tự tin và giữ hình ảnh tích cực. Một tác phẩm gây chú ý của cô là I Just Graduated... Now What? - nêu bài học từ chính những trải nghiệm của cô sau khi tốt nghiệp đại học.

Chris Pratt (phải) và Katherine ở buổi ra mắt "Avengers: Endgame". Ảnh: UPI.

Chris Pratt sinh năm 1979, là diễn viên nổi tiếng khi tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel và loạt phim Jurassic World. Tài tử từng có hôn nhân chín năm với diễn viên Anna Faris. Họ ly thân vào năm 2017 và hoàn tất thủ tục ly dị năm 2018.

Sau khi chia tay, bộ đôi được cho là vẫn giữ quan hệ tốt với nhau. Họ thỏa thuận sống cách nhau không quá 8 km cho đến khi con trai lên lớp sáu. Quyền nuôi con thuộc về cả hai. Khi Chris đính hôn với người yêu mới, anh thông báo cho vợ cũ ngay sáng hôm sau. "Tôi vui mừng và biết họ sẽ thành đôi. Tôi rất quý Katherine", Anna viết trên trang cá nhân.

Ân Nguyễn (Theo People)