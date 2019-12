Brad Pitt ghét vai diễn trong 'Troy'

Brad Pitt nói "phát điên" vì vai Achilles trong Troy (2004) và chuyển hướng sự nghiệp sau tác phẩm.

Theo Indiewire (ngày 11/12), Pitt tiết lộ nhận lời đóng Troy do ràng buộc với hãng phim: "Tôi đã rút khỏi một phim khác và phải làm gì đó cho hãng. Thế nên tôi bị đặt vào Troy". Theo tài tử, tác phẩm được kể không theo cách anh muốn và đôi khi giống phim quảng cáo. "Tôi không thể thoát khỏi vị trí giữa khung hình. Điều đó khiến tôi phát điên. Mỗi cú máy đều quá tập trung cho nhân vật người hùng, chẳng còn gì bí ẩn", anh bày tỏ.

Brad Pitt trong "Troy". Ảnh: Warner Bros.

Troy kể cuộc chiến của liên quân Hy Lạp với thành Troy. Pitt hóa thân Achilles - anh hùng mạnh nhất phía Hy Lạp, cao ngạo và bất đồng với thủ lĩnh. Tác phẩm thu 497,4 triệu USD toàn cầu, cao thứ hai sự nghiệp của Pitt. Nhưng nó chỉ được đánh giá ở mức trung bình khá trên Rotten Tomatoes (54% đánh giá tích cực).

Pitt cho biết từ sau Troy, anh quyết định chỉ đầu tư công sức vào những câu chuyện chất lượng. Trước đó, nam diễn viên nổi tiếng với vẻ điển trai, tham gia một số phim giải trí. Nhưng từ năm 2005, anh khá kén phim, đôi khi đóng những tác phẩm ít tính đại chúng như The Tree of Life (2011) và Ad Astra (2019). Pitt cũng chuộng làm việc với các đạo diễn có ngôn ngữ điện ảnh độc đáo như Alejandro González Iñárritu (Babel), Andrew Dominik (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford), Joel và Ethan Coen (Burn After Reading), Quentin Tarantino (Inglourious Basterds), Terrence Malick (The Tree of Life).

Năm 2019, Brad Pitt thành công về mặt nghệ thuật, khi hai phim Once Upon a Time in Hollywood và Ad Astra đều được đánh giá cao. Trong đó, vai trong Once Upon a Time in Hollywood được dự đoán giúp Pitt nổi bật ở mùa giải thưởng. Anh được đề cử nam phụ ở Quả Cầu Vàng 2020 và được xem là ứng viên hàng đầu cùng hạng mục ở Oscar 2020.

Hà Trang