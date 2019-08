Dwayne Johnson - chàng 'Hobbs' yêu thương gia đình

"Những gì tuổi thơ cha thiếu, chúng sẽ được dành hết cho con", Dwayne nói khi lần đầu bế con gái Simone trên tay.

Đoạn kết "bom tấn" Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, công chiếu tại Việt Nam đầu tháng 8, được lấy bối cảnh tại Samoa - quê ngoại của Dwayne Johnson. Nhân vật Hobbs do tài tử thủ vai có nhiều nét tương đồng cuộc đời anh.

Trong Fast & Furious phần mới, sau những màn hành động kịch tích giữa hai phe thiện ác, Hobbs quyết định đưa cuộc chiến về quê nhà - nơi mẹ và các anh em của anh sinh sống. Tại đây, gia đình giúp Hobbs và đồng đội chiến thắng phe phản diện do nhân vật Brixton (Idris Elba đóng). Phim không chỉ ca ngợi những người dân Samoa mà còn nhắn nhủ ý nghĩa gia đình là nơi ta tìm đến trong giai đoạn khó khăn nhất.

Trailer Fast & Furious: Hobbs and Shaw Dwayne Johnson trong trailer "Fast & Furious: Hobbs and Shaw".

Đô vật hung hăng, ghét sự ràng buộc

Trong phim, Hobbs từng bỏ gia đình đến Mỹ sống vì mâu thuẫn với cha và anh trai. "Siêu điệp viên" không muốn tiếp tay cho các hành động phi pháp của gia đình. Ngoài đời, gia đình Dwayne khó khăn về tài chính lúc anh còn nhỏ. Khi học trung học, Dwayne từng gia nhập một nhóm trộm cắp ở Hawaii, chuyên nhắm tới khách du lịch. Nhiều đêm, anh thường bị nhốt ở đồn cảnh sát trước khi được một huấn luyện viên bóng bầu dục tại trường thuyết phục theo nghiệp thể thao năm 16 tuổi.

Năm 2001, Dwayne có con gái đầu lòng - Simone - khi đang thi đấu vật chuyên nghiệp và đạt nhiều thành công. Anh được mệnh danh "The People's Champion" (Nhà vô địch của mọi người). Giải vật WWE lúc đó đang trong thời kỳ "Attitude Era" - khi khán giả ưa chuộng những màn sỉ nhục giữa các võ sĩ. Trên sàn đấu, Dwayne, theo xu hướng chung, thường chửi khán giả, phóng viên để cho thấy sự hung hăng, ương ngạnh. Dwayne Johnson dừng thi đấu chuyên nghiệp tại WWE năm 2004.

Tính cách nổi loạn của Dwayne một phần do tuổi thơ và tuổi thiếu niên không yên ổn của anh. Gia đình Dwayne từng sống với mức phí sinh hoạt khoảng 120 USD mỗi tuần. Cha anh, Rocky Johnson, là một đô vật người Canada gốc Phi. Mẹ anh, Ata Johnson, xuất thân từ gia đình gốc Samoa. Khi Dwayne còn nhỏ, anh ít có cơ hội gần gũi cha mẹ vì họ thường vắng nhà để kiếm sống.

Dwayne Johnson chụp ảnh cùng cha mẹ khi còn nhỏ. Ảnh: Pinterest.

Điều kiện kinh tế khó khăn khiến cha mẹ anh thường trục trặc tình cảm. Dwayne từng chứng kiến mẹ định tự tử sau một cuộc cãi vã với cha. Năm 15 tuổi, anh cùng bà Ata đến Mỹ thăm cha đang du đấu. Sau bữa trưa tại một trạm dừng chân, cha mẹ anh bắt đầu cãi nhau. Hai người tiếp tục to tiếng trên suốt hành trình về khách sạn. Khi xe đang trên cao tốc, mẹ anh xô xát với cha khiến ông phải dừng xe. Bà Ata lao ra ngoài giữa làn xe cộ khiến nhiều tài xế phải đánh lái để không đâm vào bà. "Những tiếng còi và lốp xe mài trên mặt đường. Tôi hoảng sợ, chộp lấy mẹ, kéo bà vào vệ đường. Đó là kỷ niệm hãi hùng với tôi", tài tử nói với ET.

Dwayne cho biết quá khứ khiến anh khó khăn duy trì các mối quan hệ tình cảm. Nam diễn viên kết hôn với Dany Garcia năm 25 tuổi, khi vẫn đang là đô vật chuyên nghiệp của giải WWE, sau đó ly hôn vào năm 2007. Anh cho biết mối quan hệ gặp nhiều trục trặc vì anh chưa trưởng thành.

Người đàn ông của gia đình

Nếu nhân vật Hobbs luôn lo lắng cho sự an nguy của con gái khi làm nhiệm vụ, cuộc sống của Dwayne thay đổi nhiều khi anh bắt đầu làm cha. "Tôi là con một - gánh chịu mọi rắc rối từ cha mẹ. Đứa trẻ đó từng là kẻ ghét bỏ các mối quan hệ và khái niệm gia đình. Qua thời gian, tôi nhận ra làm cha là công việc vĩ đại nhất. Tôi muốn các con gái có những điều mình không được hưởng", tài tử nói trên chương trình của Oprah Winfrey.

Dwayne Johnson thời còn thi đấu WWE với biệt danh The Rock. Ảnh: Pinterest.

Tài tử cho biết anh nghĩ con gái thường dùng cha mình làm sự đối chiếu đối với những chàng trai chúng gặp trong đời. Dwayne nói trên chương trình của Oprah: "Tôi nhận ra điều tốt nhất có thể làm cho con là xây dựng cuộc sống của chúng trên nền tảng sự yêu thương".

Năm 2001, The Rock lấn sân điện ảnh với vai diễn trong The Mummy Returns. Những năm đầu ở Hollywood, anh bị gắn liền những vai cơ bắp, cục mịch, nhiệm vụ chính là đứng cởi trần trong các cảnh phim. Lựa chọn phim ảnh của anh dần chuyển hướng, gắn với hình ảnh người đàn ông của gia đình qua các dự án phim như The Game Plan (2007), Race to Witch Mountain (2009), Tooth Fairy (2010)... Dwayne dần xây dựng được hình ảnh thân thiện, luôn xuất hiện trên màn ảnh với nụ cười rạng rỡ. Dù là diễn viên tay ngang, anh kiếm tiền giỏi nhất tại Hollywood nhiều năm liên tiếp, theo Forbes.

Dwayne Johnson trong phim "Tooth Fairy" (2010). Ảnh: IMDB.

Anh hiện sống cùng bạn gái Lauren Hashian. Hai người hẹn hò từ năm 2007, không kết hôn và có hai con gái. Dwayne cho biết Lauren giúp anh cân bằng cuộc sống, là hậu phương vững chắc. "Mối quan hệ này là thành tựu tôi tự hào nhất. Tôi luôn thầm biết ơn vì gặp được Lauren - người tôi có thể tin tưởng và dành cả phần đời còn lại bên cạnh", tài tử nói với ET.

Ở tuổi 47, anh cho biết luôn đặt nhiều mục tiêu sự nghiệp nhưng gia đình là số một. "Khái niệm thành công với tôi không còn như trước. Tôi vẫn theo đuổi những dự án khiến mình thích thú nhưng suy nghĩ luôn hướng về gia đình. Tôi đến với Hollywood vì muốn trở thành một người cha, người chồng tốt. Qua nhiều năm, tôi nghĩ mình đã chín chắn hơn để sẵn sàng với trọng trách đó", Dwayne nói ET.

Bận rộn với sự nghiệp, Dwayne luôn dành thời gian cho bạn gái và các con. Trên màn ảnh, anh là chàng Hobbs kéo trực thăng, chiến đấu với kẻ xấu. Ở nhà, người cha mặc đồ Pikachu nhảy với các con. "Tôi có thể làm mọi thứ để khiến chúng cười. Hai con gái của tôi đều chưa qua ba tuổi. Mọi thứ với chúng đều mới lạ và thú vị", tài tử nói với tạp chí Fatherly. Dwayne cũng cho biết mình là "đứa trẻ to đầu" nhất nhà và luôn khiến bạn gái Lauren "phát điên" với các trò nghịch ngợm của anh và các con.

Dwayne Johnson nhảy pikachu cho con Dwayne Johnson mặc đồ Pikachu nhảy mua vui cho con gái một tuổi. Video: Instagram.

Ngoải gia đình mới, anh thân thiện với vợ cũ. Dany Garcia hiện giữ chức giám đốc hãng phim Seven Bucks do Dwayne sáng lập. Cô đồng thời là người đại diện của nam diễn viên. Con gái chung của hai người - Simone (17 tuổi) mới được nhận vào một trường đại học tại Mỹ. "Tôi tự hào khi con gái đạt thành tích bằng chính năng lực của con bé", anh nói với People hôm 1/8.

Dwayne cũng chia sẻ thành công với cha mẹ. Theo Eonline, Giáng sinh năm 2018, anh mua cho mẹ một ngôi nhà riêng. Tài tử thường tặng cha những chiếc xe tải - thú chơi của ông. Dù ly dị từ năm 2005, họ vẫn luôn ủng hộ Dwayne mỗi khi anh ra phim mới hay đạt thành tựu trong sự nghiệp. Tài tử cho biết có thể mua bất kỳ thứ gì cha mẹ muốn nhưng họ không bao giờ đòi hỏi gì từ anh.

"Trên máy bay riêng, mẹ tôi đã khóc khi nhớ lại những tháng ngày khó khăn ở Hawaii. Bà nói nếu ông bà tôi cỏn sống, chắc họ rất tự hào về tôi của hôm nay. Tôi nghĩ những ai làm con đều hiểu được niềm hạnh phúc khi được cha mẹ tự hào về mình", Dwayne viết trên Instagram nhân "Ngày của mẹ" năm 2015

