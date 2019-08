Leonardo DiCaprio - 'của hiếm' tại Hollywood

Leonardo giảm 5 triệu USD catse để nhận vai diễn anh thích, không gia nhập các đế chế siêu anh hùng.

Leonardo DiCaprio trở lại màn bạc vào tháng 8 với phim Once Upon A Time In Hollywood. Dự án đánh dấu sự xuất hiện của anh sau gần bốn năm vắng bóng, kể từ phim The Revenant. Leo đồng ý giảm lương xuống 15 triệu USD để đóng phim của Quentin Tarantino, thay vì mức 20 triệu USD như thường lệ. Tuy nhiên, tài tử sẽ được nhận thêm phần trăm từ doanh thu phim. Hiện sau hai ngày đầu công chiếu tại Mỹ, phim đã thu về hơn 41 triệu USD.

Đạo diễn Quentin Tarantino nói với Hollywood Reporter: "Một điều tôi thích ở Leo là anh ấy không lao vào các dự án điện ảnh lấy số lượng như Dwayne Johnson hay Kevin Hart. Cậu ấy là 'của hiếm' của Hollywood trong thời đại này, giống Al Pacino hay Robert De Niro ở thập niên 1970. Họ là những người có thể tham gia bất kỳ dự án điện ảnh nào nếu họ muốn".

Lựa chọn phim ảnh của Leonardo cũng khác với số đông. Theo Hollywood Reporter, Leonardo DiCaprio là ngôi sao hạng A duy nhất vẫn có mức cát-xê thuộc top đầu mà không cần khoác lên mình những bộ đồ siêu anh hùng hay tham gia các dự án phim ca nhạc của Disney như Robert Downey Jr., Will Smith... Ngành công nghiệp điện ảnh đang trong thời kỳ của các "Movie Franchise" (tạm dịch: Loạt phim cùng thương hiệu). Ba bộ phim dẫn đầu phòng vé năm nay đều thuộc vũ trụ siêu anh hùng Marvel. Trong top 10, các phim ăn khách còn lại phần lớn thuộc các thương hiệu lớn như Toy Story, How To Train Your Dragon và các tác phẩm chuyển thể từ hoạt hình Disney.

Barry London - nguyên Phó chủ tịch hãng phim Paramount - nói với tờ Observer: "Giờ đây, các hãng phim không cần những tên tuổi lớn để bán vé. Họ chỉ cần một ý tưởng tốt và từ đó xây dựng thành các loạt phim. Đó cũng là lý do người ta làm đi làm lại các tác phẩm về Batman".

Leonardo DiCaprio trong phim mới. Ảnh: Colider.

Leonardo DiCaprio nằm ngoài xu thế đó. Tài tử Titanic tìm đến những dự án mạo hiểm hơn. Các bộ phim anh tham gia thường bị giới hạn độ tuổi, có thời lượng dài hơn hai tiếng và xoay quanh những chủ đề khó tiếp cận với đại đa số khán giả. Trong suốt sự nghiệp, Leonardo không có những loạt phim thương hiệu chống lưng. Anh cũng dừng đóng phim truyền hình dài tập từ năm 1993.

Tom Rothman - Chủ tịch hãng phim Sony - nói Leo không cần dựa vào các thương hiệu bởi bản thân anh đã là một thương hiệu. "Nếu Leo nhận lời tham gia một phim, khán giả biết nó sẽ hay. Trong thời kỳ mà từ thương hiệu thường được gán với những đế chế điện ảnh như Marvel, DC, Leo xây dựng được sự tin tưởng trong lòng người hâm mộ. Thương hiệu của anh ấy là 'sự xuất chúng'", ông nói.

Leonardo là "tem bảo hành" cho các dự án của chính mình. Ba trong năm bộ phim gần nhất anh đóng chính được đề cử Oscar "Phim hay nhất" và thu hơn 1,8 tỷ USD. The Revenant (2015) của Leo không dễ xem với đa phần khán giả nhưng vẫn thu về hơn 532 triệu USD - thành tích ấn tượng ngang những "bom tấn" giải trí đình đám tại Hollywood. Leonardo DiCaprio nhận tượng vàng "Nam chính xuất sắc" tại Oscar 2016, sau bốn lần lỡ hẹn trước đó.

Leonardo DiCaprio trong "The Revenant". Ảnh: IMDB.

"Thương hiệu Leonardo" được xây dựng trong ba thập kỷ và không dễ dàng. Cuối thập niên 1990 là giai đoạn quan trọng với sự nghiệp của Leo, khi Titanic do anh thủ vai chính lập kỷ lục doanh thu. Tuy nhiên, tại giải Oscar, nam diễn viên bị quên lãng, không được đề cử trong khi tác phẩm nhận 11 tượng vàng. Thay vì tiếp tục theo đuổi hình ảnh "trai đẹp" trong phim tình cảm lãng mạn, Leonardo DiCaprio tìm đến những đạo diễn hàng đầu Hollywood như Martin Scorsese, Baz Luhrmann hay Quentin Tarantino để có những vai diễn đa dạng hơn. Trong 5 năm đầu sau Titanic, Leo chỉ tham gia ba bộ phim và hai trong số đó nhận đề cử Mâm Xôi Vàng.

Qua thời gian, anh xây dựng tên tuổi trong lòng khán giả với hàng loạt vai diễn có cá tính riêng, từ tên tội phạm ở vùng chiến sự những năm cuối thế kỷ 20 trong Blood Diamond đến thợ săn Hugh Glass trong The Revenant giữa thế kỷ 19. Leo có thể là một gã lừa đảo trong Catch Me If You Can, một kẻ cắp giấc mơ trong Inception hay gã tài phiệt trác táng trong The Wolf of Wall Street.

Tài tử Leonardo DiCaprio khi còn trẻ. Ảnh: Pinterest.

Đạo diễn Martin Scorsese từng gọi anh là "chàng thơ". Ông cho biết từng cảm thấy phim của mình đi vào lối mòn trước khi cùng tài tử sản xuất Gangs of New York (2002). Hai người hợp tác tổng cộng năm dự án phim - các tác phẩm nhận chín giải Oscar và thu về khoảng 1,4 tỷ USD.

Sau Once Upon A Time In Hollywood, Leo sẽ tái ngộ Martin Scorsese với Killers of the Flower Moon. Bộ phim lấy bối cảnh thập niên 1920 ở Oklahoma (Mỹ), kể về các vụ giết người bị tình nghi liên quan đến việc khai thác dầu mỏ của một số tập đoàn lớn. Dự án được mua và sản xuất bởi hãng Paramount Picture. Tatiana Siegel - cây viết của Hollywood Reporter - cho biết: "Đây là dạng phim không bao giờ được các hãng lớn đầu tư nếu không có sự xuất hiện của Leonardo DiCaprio".

Leonardo qua thời gian Diện mạo Leonardo DiCaprio qua thời gian.

Ở tuổi 44, tài tử có trong tay sự nghiệp, tiền bạc, danh tiếng, các giải thưởng điện ảnh và những người tình siêu mẫu. Trên People, Leo nói về sự nghiệp hơn ba thập kỷ: "Tôi luôn coi diễn xuất như một món quà và bản thân may mắn như trúng xổ số. Tôi sẽ đóng phim khi vẫn còn những lời mời. Cuộc sống luôn có những thăng trầm. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ hết thời và giải nghệ. Nhưng nếu yêu điều gì, bạn phải tiếp tục làm nó khi vẫn còn cơ hội".

