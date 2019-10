Joaquin Phoenix - lá bài tẩy của 'Joker'

Mỗi lần đạo diễn Todd Phillips đến nhà thuyết phục Joaquin Phoenix đóng chính "Joker", ông lại nhận thêm nhiều câu hỏi thay vì sự đồng thuận.

Những câu hỏi về nhân vật của Joaquin làm đạo diễn đau đầu. Sau ba tháng thuyết phục tài tử nhận vai, Todd Phillips mất thêm sáu tháng bàn bạc với anh về nhân vật. Trong suốt thời gian sản xuất, đạo diễn thay đổi kịch bản nhiều lần dựa trên các ý tưởng nảy sinh trên phim trường của nam chính. Todd ví dụ cảnh Arthur giấu súng trong nhà tắm bị thay bằng màn ứng biến của Joaquin - lấy cảm hứng từ nhạc phim. Hai người thống nhất sau khi Joaquin nghĩ hành động giấu hung khí không phù hợp tính cách của nhân vật.

Joaquin Phoenix ở tuổi 44. Ảnh: NY Times.

"Khi lên ý tưởng, tôi cùng Scott Silver viết kịch bản này dựa trên Joaquin. Là biên kịch, tôi thường nghĩ đến một diễn viên cụ thể để xây dựng nhân vật dựa trên người đó", Todd nói tại họp báo LHP Toronto (Canada). Gương mặt Arthur Fleck - Joker từ lâu trong đầu đạo diễn đã là Joaquin, thậm chí trước khi ông đề nghị anh vai diễn.

Với đạo diễn, gương mặt ác nhân Joker từ lâu đã là Joaquin, nhưng với vũ trụ siêu anh hùng DC, đây là canh bạc.

Tài năng của Joaquin được làng điện ảnh ghi nhận với ba đề cử Oscar, một giải Quả Cầu Vàng và giải âm nhạc Grammy. Được đánh giá cao về chuyên môn, Joaquin từ lâu không là cái tên thu hút phòng vé. Bom tấn gần nhất của anh là Walk The Line, ra rạp năm 2005, thu 186 triệu USD. Những tác phẩm gần đây của anh có kinh phí thấp và doanh thu khiêm tốn như Mary Magdalene (thu 11 triệu USD toàn cầu), The Sisters Brothers (13 triệu USD). Phim Her (2013), The Master (2012) mở màn với mức doanh thu vài trăm nghìn USD, trước khi được chú ý nhờ dự liên hoan phim và các bài phê bình.

Joaquin Phoenix - Walk The Line Joaquin Phoenix hát nhạc Johnny Cash trong "Walk The Line". Video: Fandango Movieclips.

Joaquin cũng không giỏi xuất hiện trên truyền thông - yếu tố khiến nhiều hãng phim ngại mời anh hợp tác. Trong quá khứ, tài tử chửi bậy tại họp báo, tranh luận căng thẳng với người dẫn chương trình hay từ chối cộc cằn các câu hỏi của phóng viên. Cây viết Dave Itzkoff của NY Times cho biết Joaquin có thể rất vui vẻ khi trò chuyện, nhưng lại thay đổi 180 độ nếu cảm thấy buồn chán. Tính cách này cũng được thể hiện rõ trên phim trường. Đạo diễn Todd cho biết tài tử nhiều lần bỏ quay và cãi nhau với nhân viên đoàn phim khi cảm thấy bế tắc.

"Tôi không quan tâm thể loại hay ngân sách, điều quan trọng là nhà làm phim có một tầm nhìn", Joaquin nói với NY Times về quan điểm chọn dự án.

Trong khi đó, DC đứng trước nhiều thách thức. Sau loạt phim gây thất vọng như Suicide Squad hay Justice League, hãng bắt đầu khởi sắc với Aquaman và Shazam!. Tuy nhiên, những điểm sáng đó bị lu mờ khi đặt cạnh đối thủ trực tiếp Marvel - liên tiếp đạt doanh thu tỷ USD, phim được đề cử Oscar. DC cần cú hích. Đạo diên Todd Phillips đã phải thuyết phục hãng nghe theo ý đồ của mình: "Chúng ta không thể đánh bại Marvel. Hãy thử tạo ra một phim họ không thể làm", theo NY Times.

Trailer Joker Trailer "Joker". Video: Warner Bros.

Todd Phillips dứt khoát chọn Joauqin Phoenix vì tài tử có sự tận tụy với nghề và sở trường đóng các nhân vật cô độc, bất ổn tâm lý.

Theo phương pháp method-acting (hóa thân hoàn toàn vào nhân vật), Joaquin dành nhiều tháng xem video các bệnh nhân mắc hội chứng rối loạn khóc - cười để tập nụ cười của Joker. Heath Ledger - từng nhận Oscar cho vai Joker trong loạt phim The Dark Knight - cũng nổi tiếng với phương pháp diễn xuất này. Anh sẵn sàng giảm 23 kg khi đạo diễn muốn nhân vật Joker trông thật gầy.

Trong quá khứ, anh từng duy trì chế độ ăn 300 kalo mỗi ngày để hóa thân nhân vật chúa Jesus khi đóng phim Mary Magdalene (2018) hay tăng cân trong thời gian ngắn để vào vai vua trong Gladiator (2000). Joaquin từng uống nhiều rượu để giống ca sĩ Johnny Cash ngoài đời trong Walk The Line và phải đi cai nghiện sau dự án.

Khi muốn thỏa mãn quan điểm nghệ thuật, Joaquin không sợ đánh đổi danh tiếng, sự nghiệp. Năm 2008, tài tử xuất hiện trên chương trình Late Night Show của David Letterman, đeo kính râm, nhai kẹo cao su, râu tóc xồm xoàm. Khi bị MC chế giễu, anh nói giải nghệ để theo đuổi sự nghiệp hiphop. Sau đó, Joaquin đánh nhau với khán giả, vừa đi vừa rap các câu tục tĩu trên đường phố. Một tài tử vừa nhận Quả Cầu Vàng và Grammy trở thành trò cười tại Hollywood.

Chỉ đến năm 2010, mọi thắc mắc và hành động khó hiểu mới được lý giải khi Joaquin phát hành phim tài liệu I'm Still Here. Anh tiết lộ "Joaquin của hai năm qua đơn thuần là diễn, một thử nghiệm điện ảnh". Anh hóa thân một ngôi sao tại Hollywood trở nên điên loạn, mất phương hướng sau các khủng hoảng truyền thông. Tài tử đóng phim không có kịch bản và được sự giúp đỡ của các đồng nghiệp như Natalie Portman, rapper Diddy... để không lộ kế hoạch với công chúng.

Joaquin Phoenix trên David Letterman Joaquin Phoenix bị người dẫn chương trình David Letterman chế giễu năm 2008. Video: Youtube.

Tài tử từng cho biết cảm thấy mình sinh ra để đóng các vai như Theodore - nhà văn tuổi trung niên bị vợ bỏ và phải lòng phần mềm trợ lý ảo trong Her. Gần đây, anh ghi dấu ấn với các vai cựu chiến binh dâm đãng, ưa bạo lực trong The Master hay sát thủ cô độc, bất ổn tâm lý chuyên hiếp dâm trẻ em trong You Never Really Here. Cây viết Joe Hagan của Vanity Fair nói Joaquin được "trời phú" để đóng kiểu các nhân vật mập mờ giữa ranh giới nạn nhân - hung thủ, đáng thương - đáng nguyền rủa. "Ngay trong nụ cười của anh, ta có thể thấy sự mong manh, dễ bị tổn thương", Joe viết về Joaquin.

Trong thời đại các hãng phim khao khát xây dựng nên vũ trụ điện ảnh, Joaquin gia nhập DC và chỉ ký một phim - thay vì những bản hợp đồng kéo dài cả thập kỷ như Robert Downey Jr. hay Chris Evans. Joker lần đầu xuất hiện tại LHP Venice (Italy) đầu tháng 9 và thắng giải Sư tử vàng - trở thành ứng viên nổi bật trên đường đua Oscar. Kinh phí sản khoảng 60 triệu USD, phim thu về 234 triệu USD sau tuần đầu tiên, dù bỏ qua thị trường tỷ dân Trung Quốc."Canh bạc" Joker với "lá bài tẩy" Joaquin Phoenix của DC đang cho thấy hiệu quả mặc nhiều tranh cãi về nội dung tiêu cực, hay bị cảnh báo ẩn chứa nguy cơ kích động bạo lực.

Đạt Phan