10 phim bom tấn ăn khách năm 2019

"Avengers: Endgame" ăn khách nhất mọi thời, "Joker" là phim 18+ đầu tiên cán mốc tỷ USD, còn "Na Tra" khẳng định sức mạnh phòng vé Hoa ngữ.

Theo Box Office Mojo, 10 phim ăn khách nhất năm chủ yếu thuộc thể loại siêu anh hùng, hành động, hoạt hình.

1. Avengers: Endgame

Dàn người hùng hạ quyết tâm chống Thanos trong Avengers: Endgame Trailer phim.

Ra mắt vào tháng 4, tác phẩm siêu anh hùng thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, còn tên tuổi các diễn viên Robert Downey Jr, Chris Evans, Scarlet Johansson xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Đúng như dự đoán của các báo Âu Mỹ, phim vượt Avatar trở thành tác phẩm ăn khách nhất mọi thời vào tháng 7, khi Disney phát hành phiên bản mới có thêm vài cảnh.

Avengers: Endgame là tác phẩm thứ 22 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, kể trận tái đấu của dàn người hùng với Thanos. Phim hiện thu 2,79 tỷ USD toàn cầu, trong đó có 858 triệu USD từ Mỹ. Ở Việt Nam, tác phẩm cũng ăn khách nhất từ trước đến nay với hơn 285 tỷ đồng.

2. The Lion King

The Lion King (Vua sư tử) Trailer phim.

Tác phẩm thu 1,65 tỷ USD toàn cầu, là bản làm lại của hoạt hình cùng tên năm 1994. Ê-kíp của Disney tái hiện câu chuyện vua sư tử bằng hình ảnh đồ họa tả thực. Thiên nhiên châu Phi hùng vĩ, chân dung các con thú được tạo dựng bằng công nghệ máy tính. The Lion King được xem là ứng viên mạnh nhất cho giải kỹ xảo ở Oscar 2020.

Tuy nhiên, tác phẩm bị chỉ trích do thiếu sáng tạo kịch bản, còn biểu cảm các con thú không sinh động. Phim chỉ nhận 53% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, trong khi bản cũ là 93%.

3. Spider-Man: Far from Home

Spider-Man thương tiếc Iron Man trong Far From Home

Với 1,13 tỷ USD, Spider-Man: Far from Home là phim về Người Nhện ăn khách nhất mọi thời. Tác phẩm gây tò mò khi là phim đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel công chiếu sau Avengers: Endgame. Lúc này, Spider-Man (Tom Holland) vẫn thương tiếc Iron Man (Robert Downey Jr.) - qua đời trong Avengers, đồng thời đối mặt kẻ thù mới. Phim tiếp tục nhấn vào hình ảnh Người Nhện tuổi teen, nghịch ngợm nhưng dần trưởng thành trong suy nghĩ. Dù thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, phim do Sony phát hành chứ không phải Disney - do thỏa thuận giữa hai hãng.

4. Captain Marvel

​Captain Marvel hé lộ quá trình nữ phi công hóa siêu nhân Trailer phim.

Captain Marvel xoay quanh nữ người hùng cùng tên (Brie Larson đóng) - nhiều khả năng giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn sau của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Phim kể về xuất thân của cô - nữ phi công gặp biến cố nên có sức mạnh phi thường. Disney có chiến lược marketing khôn khéo khi cho phim ra mắt khoảng một tháng trước Avengers: Endgame, cùng lời giới thiệu Captain Marvel có vai trò không nhỏ trong trận chiến với Thanos. Nhiều người xem quan tâm đến nhân vật, giúp tác phẩm thu 1,12 tỷ USD toàn cầu.

5. Toy Story 4

Toy Story 4 kể chuyện chiếc nĩa hòa nhập thế giới đồ chơi Trailer phim.

Phần bốn hoạt hình về những đồ chơi được nhân cách hóa tiếp tục ăn khách với 1,07 tỷ USD. Tác phẩm do Josh Cooley đạo diễn, kể về cuộc phiêu lưu mới của các đồ chơi, trong đó có cao bồi Woody (Tom Hanks lồng tiếng), phi hành gia Buzz (Tim Allen) và Bo Peep (Annie Potts). Họ tìm cách giúp món đồ hình nĩa Forky (Tony Hale) hòa nhập cộng đồng. Toy Story 4 nhận 97% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và nổi trội ở hạng mục hoạt hình tại Oscar 2020.

6. Joker

Trailer phim Joker Trailer phim.

Trong danh sách ăn khách, vị trí của Joker gây bất ngờ nhất. Hồi đầu năm, tác phẩm không được nhận định là bom tấn, đồng thời hình tượng Joker mới bị nghi ngờ khó vượt qua vai diễn để đời của Heath Ledger. Tuy nhiên, phim gây sốt từ khi thắng giải Sư Tử Vàng ở LHP Venice (Italy) đầu tháng 9, sau đó được quan tâm mạnh lúc công chiếu. Joker hiện thu 1,05 tỷ USD, là phim 18+ ăn khách nhất mọi thời. Doanh thu này càng thêm ấn tượng khi nó không được chiếu ở Trung Quốc do yếu tố nhạy cảm. Diễn xuất của Joaquin Phoenix trong vai chính là điểm nhấn của tác phẩm.

7. Aladdin

Trailer Aladdin Trailer phim.

Câu chuyện chàng Aladdin tìm thấy đèn thần (thuộc bộ Nghìn lẻ một đêm) được hãng Disney khai thác lần nữa trên màn ảnh, thu 1,05 tỷ USD. Bản mới ghi dấu nhờ kỹ xảo trong các cảnh phép thuật cùng diễn xuất của Will Smith (vai thần đèn). Dù đóng nhân vật phụ, tài tử ghi dấu với những mảng miếng hài duyên. Sao trẻ Naomi Scott cũng tỏa sáng với vai công chúa, trở thành một trong các diễn viên được quan tâm nhất năm.

8. Frozen 2

​Frozen 2 (Nữ hoàng băng giá 2) Trailer phim.

Bom tấn hoạt hình hiện đứng thứ tám năm nay với 1,03 tỷ USD, nhiều khả năng thăng hạng do còn chiếu. Phim đưa khán giả về vương quốc thanh bình của nữ hoàng băng giá Elsa. Cô cùng em gái Anna và các bạn du hành đến vùng đất bí ẩn để tìm hiểu về sức mạnh bản thân. Frozen 2 là phim thứ sáu của Disney cán mốc tỷ USD năm nay, chứng tỏ thế thống trị của hãng Hollywood.

9. Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Trailer Fast & Furious: Hobbs and Shaw Trailer phim.

Tài tử The Rock và Jason Statham tái xuất trong ngoại truyện của loạt Fast & Furious (không có nhân vật chính do Vin Diesel đóng). Hobbs & Shaw nhấn mạnh các cảnh hành động bằng kỹ xảo, giảm bớt yếu tố tốc độ vốn là tinh thần nguyên bản của loạt phim. Hai nhân vật chính trở nên mạnh mẽ như siêu anh hùng, đấu với một ác nhân cũng có siêu năng lực (Idris Elba đóng). Với 758 triệu USD, phim vẫn thuộc top doanh thu năm nhưng kém các phần gần đây trong mạch chính series (đều thu trên một tỷ USD).

10. Ne Zha

Ne Zha (Na Tra) Trailer phim.

Ne Zha (Na Tra: Ma đồng giáng thế) là hiện tượng thú vị của phòng vé năm nay. Hoạt hình hiện đứng thứ 10 toàn cầu, với gần như toàn bộ doanh thu đến từ Trung Quốc. Tác phẩm Hoa ngữ gây sốt nhờ đồ họa đẹp, câu chuyện về Na Tra được kể cảm động theo hướng pha trộn truyện cổ và tình tiết mới. Thành công của Ne Zha tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phòng vé Trung Quốc - được dự báo vượt Mỹ để thành thị trường điện ảnh hàng đầu thế giới.

Ân Nguyễn