'Frozen 2' duy trì sức hút

Khi Elsa tiến gần những bí mật năm xưa, cô nhận ra dường như không có kẻ xấu nào trên hành trình.

Frozen 2 lấy bối cảnh khoảng ba năm sau những sự kiện của phần đầu. Bỗng nhiên nghe thấy những tiếng gọi kỳ lạ từ phương Bắc, Elsa bắt đầu dấn thân vào chuyến hành trình tìm kiếm nguồn gốc sức mạnh ma thuật của bản thân. Sát cánh cùng cô là em gái Anna (Kristen Bell), người tuyết Olaf (Josh Gad), chàng tiều phu Kristoff (Jonathan Groff) và chú tuần lộc Sven.

Tác phẩm hiện thu hơn 900 triệu USD toàn cầu, được các báo Âu Mỹ nhận định sớm cán mốc tỷ USD và tiến gần doanh thu phần đầu (1,274 tỷ USD, năm 2013). Sau sáu năm, câu chuyện về nữ hoàng băng giá vẫn duy trì sức hút với nhiều khán giả.

Frozen 2 thể hiện rõ tham vọng của Disney với kinh phí đến 150 triệu USD, không thua nhiều bom tấn live-action (người đóng). Mượn câu chuyện phiêu lưu, tác phẩm mở rộng nhiều bối cảnh phim so với phần đầu, từ những bìa rừng đỏ lá, hang động âm u, đến đại dương dậy sóng. Ở những đoạn Elsa thi triển năng lực, phần kỹ xảo hoạt họa mượt mà với hiệu ứng chuyển đổi nước, hơi nước thành băng. Disney cũng chiêu đãi người hâm mộ với một số sinh vật mới có tạo hình, năng lực dị thường, tượng trưng cho các nguyên tố như lửa, đất, nước... Tương tác của Elsa, Anna cùng các nhân vật này tạo ra những cảnh sinh động, đa dạng về phần nhìn hơn phim trước - chủ yếu xoay quanh nữ hoàng băng giá.

Tạo hình của các nhân vật trong phim được đầu tư kỹ lưỡng. Elsa mang vẻ ngoài xinh đẹp với mái tóc tết bím, vàng và dày, làn da trắng sáng cùng đôi mắt màu khói tím. Nhân vật diện những chiếc váy lấp lánh đậm màu sắc huyền ảo, tôn lên thần thái của một "nữ hoàng băng giá". Trong khi đó, trang phục của Anna lấy cảm hứng từ Bunad - váy dân gian truyền thống của Na Uy, được làm từ len thêu họa tiết.

Elsa lúc này đã trở thành một phụ nữ trưởng thành và sẵn sàng đối diện với những rủi ro để tìm hiểu về chính mình. Ảnh: Disney.

Trên Vox, Griselda Sastrawinata-Lemay (thuộc nhóm phát triển thiết kế thị giác cho hai phần Frozen) nói tạo hình tác phẩm phức tạp nhất trong lịch sử hoạt hình. Những tiến bộ trong công nghệ hình ảnh 3D khiến họ phải chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất. "Câu chuyện được kể thông qua thời trang trong phim", bà chia sẻ. Tương tự phần một, nhân vật Elsa có một màn "lột xác" vẻ ngoài để phản ánh biến chuyển nội tâm.

Frozen 2 khởi đầu tương đối chậm rãi nhưng về sau mạnh mẽ, nhiều bài học. Tác phẩm biến Elsa trở thành tấm gương cho nhiều người, nhất là với những cô gái trẻ. Cô hội tụ nhiều giá trị đáng mơ ước: nhan sắc, trí tuệ, sức mạnh, tình thương và lòng quả cảm. Trải qua nhiều thử thách, hành trình của Elsa trở nên gai góc và có sức nặng. Thông điệp về tình thương, chấp nhận sự khác biệt được lồng ghép khéo. Trong Frozen 2, nhân vật phản diện không mang hình dạng cụ thể, mà có thể là sự hiểu lầm, lòng tham, đố kỵ lẫn định kiến con người. Nhiều trang như Collider, CBR, Cheatsheet đánh giá cao hướng đi này của kịch bản.

Cũng như phần đầu, người tuyết Olaf là cây hài với nhiều câu thoại hóm hỉnh cùng các màn biến hóa hình dạng. Những màn chọc cười của cậu khiến tác phẩm bớt căng thẳng. Ảnh: Disney.

Phần âm nhạc trong Frozen 2 được đầu tư với sự góp mặt của nhiều tên tuổi như nhóm Panic! at the Disco, Kacey Musgraves, Aurora. Những nhà soạn nhạc kết hợp các giai điệu để tạo ra một hành trình âm nhạc đồng điệu chuyến đi của nhân vật, từ khởi đầu, đến cao trào và kết thúc. Into the Unknown vẫy gọi Elsa đến với khu rừng mê hoặc, Some Things Never Change tạo bầu không khí lạc quan, Yodeling - với lối hát gọi mời của người dân vùng núi - là lời thúc giục mạnh mẽ con người tiến lên trong hành trình khám phá bản thân.

Tuy nhiên, so với phần đầu, Frozen 2 thiếu một ca khúc đủ sức lan tỏa rộng rãi toàn cầu như Let It Go. Những bài hát trong phim phần nhiều hướng đến việc kể chuyện. Phim cũng còn nhiều điểm chưa được giải thích rõ như suy nghĩ, động cơ của nhà vua năm xưa. Rắc rối tình cảm giữa Anna và Kristoff khiến mạch phim đôi khi bị loãng. Ở đoạn kết, các nhân vật hơi dễ dàng xử lý mối nguy khiến câu chuyện thiếu kịch tính.

Phim chiếu ở Việt Nam với tên Nữ hoàng băng giá 2 và nhãn P (cho mọi đối tượng khán giả).

Hà Trang