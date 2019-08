Người Nhện rời Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Spider-Man rời Vũ trụ Điện ảnh Marvel sau khi hãng Disney, Sony bất đồng việc chia doanh thu phim.

Theo Hollywood Reporter, hai hãng ngưng hợp tác do Disney muốn chia phân nửa doanh thu các phim sắp tới về Người Nhện (tức Spider-Man). Theo thỏa thuận cũ, Disney nhận 5% tiền bán vé và toàn bộ doanh thu từ hàng hóa đi kèm phim.

Spider-Man thương tiếc Iron Man trong Far From Home Trailer "Spider-Man: Far From Home".

Hai phía thương lượng vài tháng qua nhưng không nhượng bộ nhau. Đại diện Sony nói: "Chúng tôi thất vọng nhưng tôn trọng quyết định của Disney. Kevin Feige (chủ tịch Marvel Studios của Disney, đồng sản xuất hai phim riêng gần đây về Spider-Man) là người tuyệt vời. Chúng tôi cảm ơn sự giúp đỡ, chỉ dẫn của anh và đánh giá cao con đường anh thiết lập".

Hồi năm 2015, hai hãng đồng ý cùng làm các phim về Spider-Man. Theo đó, Columbia Pictures (thuộc Sony) đồng sản xuất cùng Marvel Studios (thuộc Disney), còn Sony phát hành phim. Nội dung các tác phẩm thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (thuộc Disney). Tuy nhiên, bản quyền làm phim riêng về Spider-Man vẫn thuộc về Sony.

Spider-Man và Iron Man có quan hệ thân thiết trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Ảnh: Disney.

Spider-Man (Tom Holland đóng) đã xuất hiện trong năm tác phẩm của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, trong đó có hai phim riêng là Spider-Man: Homecoming và Spider-Man: Far From Home. Trong đó, Far From Home đạt doanh thu 1,1 tỷ USD năm nay.

Báo Âu Mỹ đánh giá quyết định gây tác động lớn cho hướng đi sắp tới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel và Spider-Man. Trước đó, nhân vật do Holland đóng dự kiến giữ vai trò quan trọng trong thế giới Marvel sau Avengers: Endgame. Còn Sony từ giờ sẽ phải phát triển các kịch bản cho Spider-Man mà "quên đi" mối liên hệ của nhân vật này với các siêu anh hùng như Iron Man, Captain America.

Một số mốc thời gian về nhân vật Spider-Man Năm 1962: Spider-Man được Stan Lee, Steve Ditko tạo ra trong truyện tranh Marvel. Năm 1999: Sony mua bản quyền làm phim về Spider-Man từ Marvel Comics. Năm 2002: phim điện ảnh Spider-Man (Tobey Maguire đóng chính) công chiếu. Năm 2009: Disney mua Marvel nhưng không có bản quyền làm phim về Spider-Man. Năm 2012: phim điện ảnh The Amazing Spider-Man (Andrew Garfield đóng chính, của Sony) công chiếu, nội dung không liên quan loạt phim trước. Năm 2015: Disney và Sony thỏa thuận cùng sản xuất phim về Spider-Man. Năm 2016: Spider-Man (Tom Holland đóng) xuất hiện trong Captain America: Civil War (thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, của Disney). Nhân vật không liên quan các phim trước về Spider-Man. Năm 2017: Spider-Man: Homecoming - phim riêng về nhân vật, do Disney và Sony cùng sản xuất - công chiếu. Tháng 7/2019: Spider-Man: Far From Home là phim riêng đầu tiên về nhân vật cán mốc tỷ USD. Tháng 8/2019: Disney và Sony ngưng hợp tác. Bản quyền làm phim về Spider-Man vẫn thuộc về Sony.

Ân Nguyễn