Nghệ sĩ bản gốc 'The Lion King' chê đồ họa phim mới

David Stephan - chuyên gia hoạt họa của phim năm 1994 - nói công nghệ tả thực khiến thú vật bản mới biểu cảm kém.

The Lion King (2019) do Jon Favreau đạo diễn, là bản remake của hoạt hình kinh điển cùng tên. Tác phẩm được thực hiện theo phong cách đồ họa tả thực (photorealism), kể hành trình sư tử Simba giành lại ngôi vị sau khi cha bị hãm hại.

Đầu tháng 8, tờ Huffington Post hỏi ý kiến 13 nghệ sĩ hoạt hình bản gốc về phim mới. David Stephan - một trong ba chuyên gia đồng ý phỏng vấn - không thích tác phẩm năm 2019: "Nếu bạn khảo sát các đồng nghiệp của tôi, phần lớn họ sẽ chê bản mới. Nó khá gây tổn thương". Theo Stephan, công nghệ đồ họa chân thực của phim mới đi ngược lại những gì khiến bản năm 1994 đặc biệt. Nó khiến các yếu tố nổi bật của phim - như các con thú biết hát và nói - trở nên lạc lõng với phần hình ảnh.

The Lion King (Vua sư tử) Trailer "The Lion King" (Vua sư tử).

Ngoài ra, thú vật thiếu các chuyển động mặt đặc trưng để tạo cảm xúc. Nghệ sĩ cũng chê phần lồng tiếng của bản mới cứng nhắc, nhưng không nêu cụ thể diễn viên nào gây thất vọng. Tác phẩm quy tụ nhiều sao nổi tiếng góp giọng như Donald Glover, Beyonce, Seth Rogen, John Oliver và Alfre Woodard.

Nghệ sĩ Dave Bossert nhận định khả quan hơn về The Lion King. Anh thích các cảnh quay được dàn dựng tương đồng bản gốc và chất giọng của John Oliver, Seth Rogen. Tuy nhiên, chuyên gia chê thiết kế mắt: "Nếu đã để thú vật trò chuyện, họ lẽ ra nên thoải mái hơn về biểu cảm. Tôi ước mắt chúng có cảm xúc hơn. Khi thú vật cất tiếng, tôi nghĩ mắt chúng nên mở to ra hoặc lông mày nhướn lên một chút".

Một cảnh trong hoạt hình "The Lion King" (1994). Ảnh: Disney.

Trong ba người trả lời, Alexander Williams đánh giá tác phẩm tích cực nhất. Anh nói phần đồ họa phim "ngoạn mục", mang phong cách những tác phẩm tài liệu của David Attenborough. Nghệ sĩ nhận định The Lion King là minh chứng cho sự nâng tầm kỹ thuật làm phim, giống Life of Pi vài năm trước. "Bước tiến về kỹ thuật chính là một trong số thông điệp của phim này. Thật ấn tượng với những gì họ có thể làm được", anh nói.

Trong 13 người được hỏi, bảy người từ chối trả lời, ba cho biết sẽ không xem phim này, trong đó một nghệ sĩ giấu tên nói: "Nhóm làm bản cũ (bằng công nghệ 2D) có sự oán giận lớn dành cho các bản remake mới bằng công nghệ 3D (của Disney)".

Chuyên gia Dave Bossert. Ảnh: Disney.

Trong giới phê bình, The Lion King cũng gây phản ứng trái chiều về chất lượng. Trên Rotten Tomatoes, phim chỉ nhận 53% đánh giá tích cực (tức ở mức trung bình), trong khi bản cũ là 93%. Các cây bút chia ý kiến đối lập về phong cách đồ họa tả thực. Một nhóm thích các hình ảnh mô phỏng sát thế giới động vật, trong khi người khác nói thú vật thiếu các biểu cảm mặt.

Ở phòng vé, The Lion King đã cán mốc tỷ USD. Tác phẩm hiện thu 1,031 tỷ USD, được nhận định sớm vượt Spider-Man: Far From Home để tạm đứng thứ ba toàn cầu năm nay (sau Avengers: Endgame và Captain Marvel).

Ân Nguyễn