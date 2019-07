'Far From Home' - khi Người Nhện xao lãng nhiệm vụ vì bạn gái

Bom tấn mới của Marvel kể hành trình Spider-Man tìm sự cân bằng giữa việc làm siêu anh hùng và tình yêu tuổi học trò.

Tác phẩm thứ 23 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, diễn ra sau sự kiện trong Avengers: Endgame. Những người chết do cú búng tay của Thanos hồi sinh, thế giới quay lại cuộc sống bình thường và tưởng nhớ người hùng Iron Man.

Peter Parker (tức Spider-Man, Tom Holland đóng) tiếp tục học ở trường trung học tại New York (Mỹ). Cậu tái ngộ bạn thân Ned Leeds (Jacob Batalon đóng) và Michelle Jones (thường gọi là MJ, Zendaya đóng) - cô gái trong mộng. Cũng bị tan biến trong sự kiện ở Avengers: Infinity War, hai người này vẫn cùng độ tuổi với Peter.

Spider-Man thương tiếc Iron Man trong Far From Home Trailer phim.

Khi lớp Peter đi nghỉ ở Venice (Italy), một quái vật khổng lồ tấn công khiến cậu phải giao chiến. Sau đó, Peter được Nick Fury (Samuel L. Jackson) mời tham gia chiến dịch chống các sinh vật này (được gọi là nhóm Elementals). Một siêu nhân có phép thuật tên Mysterio (Jake Gyllenhaal) cho biết chúng đến từ thế giới của anh - thuộc chiều không gian song song với vũ trụ của Người Nhện.

Ở Spider-Man: Far From Home, đạo diễn Jon Watts pha trộn thể loại phim tình cảm học đường và siêu anh hùng. Ngoài chuyện hành hiệp, Người Nhện mang nỗi bận tâm đời thường của chàng trai 16 tuổi. Nửa đầu phim, cậu dành phần lớn tâm trí cho việc tán tỉnh MJ. Ngay cả khi hiểm họa xuất hiện, Peter vẫn xao lãng chuyện cứu thế giới vì người đẹp, thậm chí muốn nhường nhiệm vụ cho các người hùng dày dạn như Thor, Doctor Strange hay Captain Marvel. Loạt tình tiết hài quen thuộc của Marvel được đan cài trong hành trình này, khi Peter vừa cố che giấu thân phận với bạn học, vừa cố gây ấn tượng với MJ.

Tác phẩm cũng đánh dấu hành trình trưởng thành của Spider-Man. Đầu phim, cậu chưa sẵn sàng cho những vấn đề của người lớn lẫn sứ mệnh trở thành "Iron Man mới" của nhân loại. Cái chết của Người Sắt để lại khoảng trống lớn, khiến Peter hoang mang khi mất đi người hướng dẫn. Tuy nhiên, theo diễn biến phim, cậu dần ý thức trách nhiệm của người hùng, đồng thời nhận ra không cần "gồng mình" để tiếp quản vai trò của người khác. Ở hồi kết, phim nêu thông điệp về sự chênh vênh giữa điều thật - giả trong truyền thông, cách dư luận dễ dàng bị những kẻ có công nghệ cao lừa gạt.

Dù đã qua đời, Iron Man vẫn được nhắc đến nhiều trong phim mới. Ảnh: Sony.

So với hai loạt phim trước về Spider-Man (do Tobey Maguire và Andrew Garfield đóng chính), Far From Home mang không khí nhẹ nhàng hơn. Sau nửa đầu, nhịp phim được đẩy cao với tình tiết bất ngờ xoay chuyển câu chuyện theo hướng mới. Lúc này, bom tấn có kinh phí 160 triệu USD phô diễn nhiều cảnh chiến đấu được dựng bằng kỹ xảo. Lối đánh linh hoạt, di chuyển nhanh bằng tơ bám của Người Nhện được thể hiện rõ nhất ở cao trào.

Tuy nhiên, kịch bản vẫn có một số điểm chưa hợp lý, nhất là việc Iron Man dễ dàng giao lại công nghệ có sức mạnh hủy diệt cho cậu bé như Spider-Man. Thiết bị nguy hiểm này cũng dễ dàng chuyển giao qua tay người khác chỉ với ít hiệu lệnh.

Jake Gyllenhaal được đa phần các cây bút khen ngợi trong "Far From Home". Ảnh: Sony.

Trong vai chính, Tom Holland tiếp tục mang đến sức trẻ cho nhân vật. Kiểu nói chuyện nhanh và dí dỏm xen lẫn các động tác hình thể là điểm nhấn trong lối diễn của ngôi sao 23 tuổi. Còn Zendaya mang đến hình tượng mới cho vai bạn gái Người Nhện với phong cách lạnh lùng, hơi bất cần. Gần đây, sao nữ sinh năm 1996 còn được chú ý khi đóng chính Euphoria - series có nhiều cảnh "nóng" xoay quanh các học sinh.

Điểm sáng về diễn xuất thuộc về Jake Gyllenhaal - ngôi sao thực lực của Hollywood. Sau nhiều năm đóng phim tâm lý, tài tử góp mặt trong bom tấn hè và gây ấn tượng với biểu cảm đa dạng. Càng về cuối, nhân vật Mysterio càng có nhiều đất diễn với những đoạn thoại kéo dài. Ngoài ra, các "cựu binh" của Vũ trụ Điện ảnh Marvel như Samuel L. Jackson, Marisa Tomei (vai bác May của Peter) vẫn giữ phong độ.

Cũng như đa phần tác phẩm của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Spider-Man: Far From Home có hai đoạn phim sau khi câu chuyện chính kết thúc. Một mở ra hướng mới cho phần tiếp về Người Nhện, một gây bất ngờ cho khán giả và kết nối với phim Captain Marvel.

Phim khởi chiếu ở Việt Nam với tựa Người Nhện xa nhà và nhãn C13 (không dành cho người dưới 13 tuổi).

