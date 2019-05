'Avengers: Endgame' - đại chiến lay động cảm xúc của Marvel

Bom tấn gây xúc động với nỗi đau, mất mát của dàn siêu anh hùng ở hồi kết một giai đoạn lớn của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Avengers: Endgame mở đầu bằng một cảnh về bi kịch cá nhân, đồng thời nhắc lại sự kiện cũ. Thế giới Marvel chìm trong nỗi đau sau cú búng tay của Thanos cuối Avengers: Infinity War. Một nửa số sinh vật sống tan thành tro bụi, trong đó có cả những người hùng mạnh như Doctor Strange, Black Panther, Scarlet Witch. Iron Man (Robert Downey Jr. đóng) trôi dạt trong không gian, còn Thanos ẩn thân ở nơi không ai biết.

Trailer 'Avengers: Endgame" Trailer phim.

Lúc này, Captain America (Chris Evans), Black Widow (Scarlet Johansson), War Machine (Don Cheadle) cùng đồng đội bàng hoàng sau sự kiện. Thần Thor (Chris Hemsworth) còn trải qua nỗi đau lớn hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã mất cả em nuôi Loki và dân tộc Asgard mà mình thề bảo vệ. Thần Sấm cũng tự dằn vặt mình bởi đã ra đòn không chuẩn xác trong giây phút quyết định, khiến Thanos có cơ hội búng tay.

Tia sáng hy vọng xuất hiện khi Captain Marvel (Brie Larson) trở về Trái đất theo lời gọi của Nick Fury. Nữ anh hùng siêu mạnh tin mình có thể giúp mọi người lật ngược thế cờ trước Thanos.

Captain Marvel tự tin đương đầu Thanos trong "Avengers: Endgame" Captain Marvel tự tin trước trận đấu với Thanos.

Các fan của Marvel hẳn không khó đoán chuyện những người đã tan biến sẽ được hồi sinh. Danh sách chết ở Infinity War có Black Panther, Spider-Man, Doctor Strange và hầu hết đội Guardians of the Galaxy - những nhân vật có phim riêng ăn khách và sẽ có phần tiếp theo. Trong đó, Spider-Man: Far From Home dự kiến chiếu tháng 7 năm nay và Guardians of the Galaxy 3 đã được khởi động.

Tuy nhiên, Marvel vẫn tạo ra sức hút với khán giả bằng câu hỏi: "Làm thế nào các người hùng cứu được người đã khuất và cái giá phải trả là gì?". Trong quá trình quảng bá, hãng giấu kỹ các tình tiết chính, chỉ đưa ra manh mối mơ hồ khiến fan thêm tò mò.

Avengers: Endgame là hồi kết cho một giai đoạn lớn của Marvel, có kinh phí được cho là hơn 400 triệu USD. Bom tấn không thiếu các cảnh bắn phá, cận chiến hay đọ sức bằng năng lượng được tạo bằng đồ họa máy tính. Trận đại chiến cao trào mang chất hùng tráng giống đoạn cuối series Harry Potter hay Lord of the Rings.

Trang phục của Thanos trong 'Avengers: Endgame' gây chú ý Vũ khí của Thanos trong phim gây chú ý.

Tuy nhiên, các nhà làm phim chọn hướng phát triển câu chuyện thiên về cảm xúc chứ không phô trương kỹ xảo. Giữa những cảnh cháy nổ, người xem dễ đồng cảm với mối tình chưa trọn hơn 70 năm của Captain America, quan hệ của Iron Man với cha hay nỗi đau mất sạch người thân của Thor. Cảnh đối thoại giữa Black Widow và Hawkeye (Jeremy Renner) trong mưa cũng gây ấn tượng bởi hoàn cảnh của hai nhân vật. Siêu anh hùng Marvel gần gũi vì họ mang nhiều tính "con người", cũng đầy những điểm yếu và nỗi niềm riêng.

Kịch bản tác phẩm khéo đan xen các yếu tố thúc đẩy câu chuyện và tình tiết tâm lý nhân vật. Biên kịch sử dụng nhiều chi tiết trong các phim cũ để vừa gây bất ngờ, vừa thể hiện nội tâm nhân vật. Chiều dài 11 năm của Vũ trụ Điện ảnh Marvel với 21 phim giúp Avengers: Endgame có nhiều dữ liệu cần thiết cho lối xây dựng này. Cảm xúc được đẩy lên mạnh nhất ở hồi kết với những tình tiết ảnh hưởng lớn đến series sau này.

Anh em đạo diễn Joe và Anthony Russo giữ nhịp phim khá tốt giữa sự hài hước, những mẩu thoại về khoa học và sự nghiêm trang cần có. Dù có thời lượng hơn ba giờ, tác phẩm không bị lê thê do có những khoảng nghỉ hợp lý bằng yếu tố hài ngay sau cảnh tâm lý. Phim cũng luân chuyển linh hoạt giữa các tuyến vai để liên tục mang đến góc nhìn mới cho khán giả.

Tài tử Chris Evans, Robert Downey Jr. và Paul Rudd (từ trái sang) ở lễ ra mắt phim tại Mỹ.

Sau khi nổi bật ở Infinity War với vai Thanos, Josh Brolin ít đất diễn hơn trong phim mới. Thay vào đó, ba tài tử Robert Downey Jr., Chris Evans và Chris Hemsworth thành tâm điểm. Robert và Chris có lối diễn thiên về nội tâm, còn Hemsworth lại gây bất ngờ ở mảng hài khi nhân vật Thor trải qua thay đổi lớn.

Tác phẩm đòi hỏi người xem phải có hiểu biết nhất định về Vũ trụ Điện ảnh Marvel để thưởng thức trọn vẹn. Nếu chưa từng xem các phim trước, khán giả dễ bị ngợp trước số lượng nhân vật đồ sộ, nhiều người chỉ xuất hiện thoáng chốc. Một số câu nói hài hước hoặc lối giải quyết tình huống trong Avengers: Endgame cũng dựa trên tình tiết phim cũ - có khi từ hơn năm năm trước.

Giới phê bình khen ngợi bom tấn Marvel với 96% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Phim được dự đoán thu từ 260 đến 300 triệu USD trong tuần đầu ở Mỹ. Ở Việt Nam, nhà phát hành cho biết đã bán trên 200.000 vé (khoảng 16 tỷ đồng) chỉ sau 24 giờ.

Tác phẩm chiếu ở Việt Nam với tựa Avengers: Hồi kết, gắn nhãn C13 (không dành cho người dưới 13 tuổi). Phim có các suất chiếu sớm ở Việt Nam từ ngày 24/4.

Ân Nguyễn