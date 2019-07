'Vua sư tử' 2019 - 'bữa tiệc' thị giác về thế giới loài vật

Tác phẩm mới của Disney giữ nguyên cốt truyện của phiên bản hoạt hình năm 1994, lôi cuốn khán giả nhờ kỹ xảo hình ảnh.

Vua sư tử tái xuất màn bạc

Vua sư tử (The Lion King 2019) đánh dấu sự tái xuất của một trong những tác phẩm hoạt hình hay nhất mọi thời. Phiên bản mới giống như một cuốn phim tài liệu về thế giới động vật. Các nhân vật đức vua Mufasa, người em Scar, sư tử con Simba, Nala được tạo hình sống động, phù hợp tính cách. Các nhân vật phụ như chú chim Zazu, lũ linh cẩu hoang... góp phần làm nên khu rừng nhiều màu sắc.

Kịch bản phim không có nhiều thay đổi. Người xem dõi theo hành trình trưởng thành của Simba, từ khi là một hoàng tử bé được thừa kế ngai vàng, phải trải qua mất mát vì những sai lầm của tuổi trẻ. Simba mất nhiều thời gian để nhận ra giá trị bản thân và giành lại những gì mình xứng đáng được nhận.

Trailer Lion King 2019 Trailer phim "The Lion King".

Đạo diễn Jon Favreau chú trọng phần hình ảnh khi tái hiện các cảnh phim kinh điển phiên bản năm 1994, khiến nhiều người xem tán thưởng. Ngày chào đời của Simba có mặt đông đủ động vật, hai cha con vua sư tử Mufasa và Simba đùa giỡn trong ánh hoàng hôn, Simba đi lạc đến hang ổ của lũ linh cẩu... Cảnh đức vua Mufasa qua đời vì âm mưu cay độc của người em Scar là một trong những điểm nhấn của phim. Ánh mắt của các nhân vật trong phân đoạn này khiến khán giả ám ảnh. Khi rơi từ vách đá xuống, vua Mufasa lộ vẻ thảng thốt khi phát hiện ra em trai sát hại mình còn Simba bộc lộ nét đau đớn khi chứng kiến cái chết của cha. Khung cảnh rừng rậm châu Phi cũng được lột tả chi tiết, rộng mở hơn.

Simba (phải) và Nala trong phim.

Ở phiên bản mới, cô sư tử Nala - người bạn ấu thơ của Simba - được xây dựng với tính cách quyết liệt. Trong phim hoạt hình năm 1994, Nala tình cờ gặp lại Simba, vị hoàng tử đã bỏ quê hương nhiều năm vì tưởng rằng mình là người gây ra cái chết của cha. Ở tác phẩm lần này, Nala chủ động trốn chạy khỏi Scar để tìm sự trợ giúp, cứu đồng loại và lãnh thổ đang chết dần chết mòn. Qua giọng lồng tiếng của ca sĩ Beyonce, Nala toát lên vẻ quyền uy khi tranh cãi với Simba về sứ mệnh của cậu. Chim đưa tin Zazu, lợn lòi Pumbaa, chồn đất Timon vẫn là những nhân vật chọc cười khán giả. Trong các tình huống khẩn cấp, ba nhân vật vẫn bộc lộ sự lạc quan, hài hước, đôi chút ngốc ngếch...

Sau khi có màn ra mắt ở Mỹ, phim nhận nhiều lời khen. Các chuyên gia phê bình bày tỏ họ xúc động mạnh khi thưởng thức tác phẩm. Adam B. Vary của trang Buzzfeed viết: "The Lion King là một trải nghiệm mang tính bước ngoặt về mặt thị giác. Tôi chưa bao giờ xem bộ phim nào giống như vậy và tôi nghĩ rằng nó sẽ thay đổi cách chúng ta xem phim mãi mãi". Eric Eisenberg của trang CinemaBlend nhận xét bộ phim ấn tượng với những hiệu ứng hình ảnh nổi bật, khiến những ai hoài cổ về The Lion King bản cũ hài lòng.

Ca khúc 'Can You Feel The Love Tonight' Giai điệu "Can You Feel The Love Tonight" vang lên trong phim.

Nhà soạn nhạc Hans Zimmer và ca sĩ Elton John của bản cũ cũng quay lại phụ trách âm nhạc cho phim. Vì thế, âm nhạc trong The Lion King 2019 vẫn giữ được tinh thần của bộ phim kinh điển. Các ca khúc quen thuộc như Cicle of Life, Be Prepared, Hakuna Matana... được làm mới. Đặc biệt, bản tình ca Can You Feel the Love Tonight đong đầy cảm xúc qua phần song ca của Beyoncé, Donald Glover (lồng tiếng cho sư tử Simba). Ngoài ra, nhà sản xuất cũng giới thiệu một số bản nhạc mới như He Lives in You, Never Too Late, Reflections of Mufasa... trong phân đoạn Simba phân vân về sự tồn tại của bản thân. Giai điệu trong The Lion King mang nhiều màu sắc - lúc bi tráng, khi lãng mạn, tình tứ.

Vua sư tử truyền tải bài học về tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu thuỷ chung và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Với trẻ em, tác phẩm còn khơi gợi lòng trắc ẩn với thiên nhiên, thế giới động vật. Phim dài 125 phút, khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 19/7 và nhãn P (dành cho mọi đối tượng khán giả). Bản lồng tiếng Việt có sự góp giọng của ca sĩ Phương Vy.

Hà Thu